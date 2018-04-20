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12:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Снегопад и заморозки ожидаются в Нижегородской области в выходные

Как сообщает Gismeteo, в пятницу, 20 апреля будет ясная, малооблачная погода. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер ожидается со скоростью 10−12 м/с.

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Источник: Агентство «Москва»

В ночь на субботу, 21 апреля, столбики термометров упадут до −3…−1 градусов. Днём воздух прогреется до +10 градусов. Ветер прогнозируется до 12 м/с. Будет пасмурно и до 6 мм. осадков.

В воскресенье, 22 апреля, прогнозируется +4…+8 градусов днём и до -2 градусов ночью. Скорость ветра составит до 14 м/с. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя, а к вечеру — снег.

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