Снегопад и заморозки ожидаются в Нижегородской области в выходные
Как сообщает Gismeteo, в пятницу, 20 апреля будет ясная, малооблачная погода. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер ожидается со скоростью 10−12 м/с.
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Как сообщает Gismeteo, в пятницу, 20 апреля будет ясная, малооблачная погода. Температура воздуха составит +6…+8 градусов. Ветер ожидается со скоростью 10−12 м/с.
В ночь на субботу, 21 апреля, столбики термометров упадут до −3…−1 градусов. Днём воздух прогреется до +10 градусов. Ветер прогнозируется до 12 м/с. Будет пасмурно и до 6 мм. осадков.
В воскресенье, 22 апреля, прогнозируется +4…+8 градусов днём и до -2 градусов ночью. Скорость ветра составит до 14 м/с. Ожидаются осадки в виде небольшого дождя, а к вечеру — снег.