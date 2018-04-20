Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Она написана на основе работ Братьев Гримм. Фрагмент выложили в сеть. Произведение называется «Принцесса и лиса», правда, в обнародованном отрывке лисы нет, зато есть лошадь.
Она написана на основе работ Братьев Гримм. Фрагмент выложили в сеть. Произведение называется «Принцесса и лиса», правда, в обнародованном отрывке лисы нет, зато есть лошадь.
Опубликована сказка, которую сочинил искусственный интеллект. Подробности приводит BBC.
Детское произведение представили
На выходе получилось необычное произведение под названием «Принцесса и лиса». Фрагмент сказки в виде аудиокниги опубликован онлайн. Правда, про лису в нем еще не говорится — зато есть лошадь.
Давным-давно жила-былазолотая лошадь с золотым седлом и красивым фиолетовым цветком в волосах. Лошадь принесла цветок в деревню, где принцесса пустилась в пляс от мысли о том, как красиво и хорошо выглядит лошадь. «Она великолепна!» — сказала принцесса своему отцу, королю хлеба и сыра. «Ты дашь ей что-нибудьпоесть и попить, если я наконец-товыйду замуж за принца?» Понимаете, король давно уговаривал свою дочь выйти замуж за единственного подходящего принца в королевстве. Проблема в том, что она не любила его, и продолжала отказывать на его предложения. Обрадовавшись, король сказал: «Пойдем со мной в подвал замка, где у меня есть кусочек пирога и сок для этого странного существа — твоей лошади».
«Принцесса и лиса» — уже вторая история, написанная искусственным интеллектом при содействии студии Botnik. Ранее они представили алгоритмическую переработку произведений Джоан Роулинг под названием «Гарри Поттер и портрет того, что было похоже на большую кучу пепла».
Созданием писательского ИИ развлекались и в MIT (Массачусетский технологический институт). В прошлом году институт разработал алгоритм написания страшных историй Shelley AI названный в честь автора книги про Франкенштейна Мэри Шелли.