Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной

Давным-давно жила-была золотая лошадь с золотым седлом и красивым фиолетовым цветком в волосах. Лошадь принесла цветок в деревню, где принцесса пустилась в пляс от мысли о том, как красиво и хорошо выглядит лошадь. «Она великолепна!» — сказала принцесса своему отцу, королю хлеба и сыра. «Ты дашь ей что-нибудь поесть и попить, если я наконец-то выйду замуж за принца?» Понимаете, король давно уговаривал свою дочь выйти замуж за единственного подходящего принца в королевстве. Проблема в том, что она не любила его, и продолжала отказывать на его предложения. Обрадовавшись, король сказал: «Пойдем со мной в подвал замка, где у меня есть кусочек пирога и сок для этого странного существа — твоей лошади».