Прокуратура и Роспотребнадзор взялись за ЕМУП «Золушка»
В Екатеринбурге надзорные органы проводят проверку организации питания детей в ряде городских школ.
В Екатеринбурге надзорные органы проводят проверку организации питания детей в ряде городских школ.
Как сообщили агентству ЕАН в
Процесс инициировала прокуратура, к ней присоединились специалисты из Роспотребнадзора. Эксперты нагрянули в школы №№ 5, 16, 17, 19, 120, 173. Проверки будут продолжаться до 26 апреля. Пока никаких результатов в управлении не озвучивают.
По данным источника агентства ЕАН, в ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм и недовес блюд.
Напомним, в феврале 2018 года сразу в нескольких школах уральской столицы объявили карантин в связи с массовым отравлением детей. Организацией питания в учебных заведениях занималось ЕМУП «Золушка».
После скандала в офисе предприятия прошли обыски, а в отношении его главбуха было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. На данный момент документов по этому делу нет ни в СК, ни в полиции.