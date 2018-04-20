Прокуратура и Роспотребнадзор взялись за ЕМУП «Золушка»

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, во всех проверяемых школах питанием занимается скандально известное ЕМУП «Золушка».

Читайте также Названа причина отравления детей в трех школах Екатеринбурга

Процесс инициировала прокуратура, к ней присоединились специалисты из Роспотребнадзора. Эксперты нагрянули в школы №№ 5, 16, 17, 19, 120, 173. Проверки будут продолжаться до 26 апреля. Пока никаких результатов в управлении не озвучивают.

По данным источника агентства ЕАН, в ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм и недовес блюд.

Напомним, в феврале 2018 года сразу в нескольких школах уральской столицы объявили карантин в связи с массовым отравлением детей. Организацией питания в учебных заведениях занималось ЕМУП «Золушка».