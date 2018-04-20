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12:05 (мск), источник: ЕАН

Прокуратура и Роспотребнадзор взялись за ЕМУП «Золушка»

В Екатеринбурге надзорные органы проводят проверку организации питания детей в ряде городских школ.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили агентству ЕАН в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, во всех проверяемых школах питанием занимается скандально известное ЕМУП «Золушка».

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Процесс инициировала прокуратура, к ней присоединились специалисты из Роспотребнадзора. Эксперты нагрянули в школы №№ 5, 16, 17, 19, 120, 173. Проверки будут продолжаться до 26 апреля. Пока никаких результатов в управлении не озвучивают.

По данным источника агентства ЕАН, в ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм и недовес блюд.

Напомним, в феврале 2018 года сразу в нескольких школах уральской столицы объявили карантин в связи с массовым отравлением детей. Организацией питания в учебных заведениях занималось ЕМУП «Золушка».

После скандала в офисе предприятия прошли обыски, а в отношении его главбуха было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве. На данный момент документов по этому делу нет ни в СК, ни в полиции.

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