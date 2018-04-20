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12:14 (мск), источник: Om1.ru

В «Авангарде» не стали комментировать информацию об уходе Фурха

Но напомнили, что у голкипера действующий контракт.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в СМИ появилась информация о переходе голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха в «Северсталь». Пресс-служба «Авангарда» в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс» отказалась комментировать эти слухи.

Пресс-служба ХК «Авангард»:

 — Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19.

Добавим, что «Авангард» имеет практику расторжения действующих контрактов. Основной вратарь «Северстали» уже перешел в «Спартак», так что место голкипера в Череповце свободно.

Доминик Фурх защищал ворота омичей с 2015 года. У него 92,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,95.

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