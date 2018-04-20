В «Авангарде» не стали комментировать информацию об уходе Фурха

Как ранее сообщал портал Om1.ru, в СМИ появилась информация о переходе голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха в «Северсталь». Пресс-служба «Авангарда» в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресс» отказалась комментировать эти слухи.

Пресс-служба ХК «Авангард»:

— Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19.

Добавим, что «Авангард» имеет практику расторжения действующих контрактов. Основной вратарь «Северстали» уже перешел в «Спартак», так что место голкипера в Череповце свободно.