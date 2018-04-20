В «Авангарде» не стали комментировать информацию об уходе Фурха
Но напомнили, что у голкипера действующий контракт.
Но напомнили, что у голкипера действующий контракт.
Как ранее сообщал портал Om1.ru, в СМИ появилась информация о переходе голкипера омского «Авангарда» Доминика Фурха в «Северсталь».
— Трансферные слухи мы традиционно не комментируем, однако по поводу Доминика Фурха считаем нужным напомнить, что у голкипера с клубом подписан контракт до конца сезона-2018/19.
Добавим, что «Авангард» имеет практику расторжения действующих контрактов. Основной вратарь «Северстали» уже перешел в «Спартак», так что место голкипера в Череповце свободно.
Доминик Фурх защищал ворота омичей с 2015 года. У него 92,8% отраженных бросков и коэффициент надежности 1,95.