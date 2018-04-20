Ростовская область заявила о готовности к ЧМ-2018

«Мы активно готовимся к встрече гостей. В первую очередь это касается организации размещения болельщиков национальных сборных команд», — отметил он.

По словам чиновника, подготовлено необходимое количество номеров в гостиницах, которые прошли классификацию. Помимо этого, начал работу центр гостеприимства, призванный оказывать содействие гостям в размещении. В нем будет работать Wi-Fi, а также экраны для просмотра матчей Мундиаля, фуд-корт, медпункт, зоны отдыха.