В Волгограде протестируют работу шаттлов

Как сообщает пресс-служба администрации Волгограда, дополнительный вместительный транспорт после матча перевезет пассажиров по трем специально сформированным маршрутам до Красноармейского, Тракторозаводского и отдаленных территорий Дзержинского района.

Напомним, что тестовые матчи являются подготовкой к главным спортивным мероприятиям сезона: финалу Кубка России и чемпионату мира по футболу 2018 года. От матча к матчу будут планомерно протестированы все сервисы стадиона, трибуны, входные группы, технические помещения, а также работа общественного транспорта.

Для первого теста сформированы особые схемы движения шаттлов. 21 апреля они начнут свою работу в 19:00 по следующим направлениям: S1 «ул. Бакинская — Жилгородок» по маршруту «кинотеатр Родина», «ул. Хорошева», «ул. Землячки», далее со всеми остановками до «ул. Красная», S2 «ул. Бакинская — кинотеатр «Юбилейный» через «Ж/д вокзал» и далее со всеми остановками до конечной, шаттл S3 «Дворец спорта — Спартановка» пройдет по маршруту «пр. Металлургов», «пл. Титова», далее со всеми остановками до «ул. Грамши». Все автобусы-шаттлы будут отправляться от конечных пунктов по мере загрузки.

Маршруты шаттлов S1 и S2 пройдут через нулевую продольную магистраль с остановкой на пересечении улиц Комсомольская и наб. 62-й Армии. При этом, на линии S2 предусмотрена остановка «Железнодорожный вокзал», что позволит его пассажирам воспользоваться услугами электропоездов пригородного сообщения. Далее данные автобусы проследуют по муниципальному автобусному маршруту № 2.

Поездки в шаттлах жители и гости Волгограда смогут оплатить согласно установленным городским тарифам. На них также будут действовать льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

Шаттлы дополнят работу городского общественного транспорта, который 21 апреля будет функционировать в усиленном режиме: на муниципальные маршруты дополнительно выйдут порядка 80 единиц автобусов, трамваев и троллейбусов. Вместительные автобусы и троллейбусы доставят зрителей к месту проведения матча до остановок «Бакинская» и «Дворец Спорта». Пассажиры скоростного трамвая в этот день смогут высадиться на остановках «Европа Сити Молл» и «Дворец Спорта». Для удобства болельщиков путь к стадиону укажут знаки пешеходной навигации.

Болельщики, прибывающие на матч на такси, также смогут высадиться на остановках общественного транспорта «Бакинская» и «Дворец Спорта» — ближе к стадиону на городских магистралях организовано безостановочное движение. Для болельщиков, желающих воспользоваться услугами такси после матча, организована специальная зона рядом с пересечением улиц Химическая и Маршала Крылова.