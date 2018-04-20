Региональные власти вернулись к планам развития Петровской набережной в Воронеже
По словам Александра Гусева, там планируется построить объекты культуры.
По словам Александра Гусева, там планируется построить объекты культуры.
Региональные власти уже в 2018 году приступят к разработке концепции развития Петровской набережной. Об этом рассказал глава региона Александр Гусев в своём отчёте перед областной думой в четверг, 19 апреля. Там планируется строительство объектов культуры, пояснил он.
Первый проект представили в 2007 году. Правда, он предусматривал освоение только части набережной — Агентство реконструкции и развития предложило построить там аквапарк и кинотеатр. Пять лет спустя, в 2012 году, председатель гражданского собрания «Лидер» Борис Нестеров заявил о планах возвести на набережной
Также проект развития участка набережной площадью 3 га по заказу частного инвестора разрабатывали архитекторы регионального «Нормативно-проектного центра». Девелопер Юрий Камзолов готов был вложить в развитие территории до 300 млн рублей.
В 2015 году институт «Воронежпроект» представил три варианта планировки территории Петровской набережной в контексте развития всей центральной части Воронежа. Там предлагалось построить
— Мы планируем разместить на набережной не только много коммерческих объектов (возможно, центр современного искусства, спортивные зоны, кафе), но и, конечно, открытые площадки. Поэтому в финансировании должен активно участвовать и частный бизнес, и правительство, и муниципалитет. Сейчас мы ищем партнера, который мог бы предложить правильную концепцию, — заявил в 2016 году
Однако, к единому мнению о том, как стоит осваивать Петровскую набережную власти так и не пришли. Средств на ее освоение — бюджетных или частных — тоже не нашлось.
В 2016 году бывший руководитель управления архитектуры и градостроительства региона Марина Ракова рассказала, что