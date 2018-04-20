В Воронеже началось благоустройство дворов

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже приступили к реализации планов по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы «Создание комфортной городской среды» на 2018 год.

Первыми отремонтируют территории по десяти адресам. Работы здесь уже начались: ул. Богдана Хмельницкого, 51, ул. Артамонова, 2а., ул. Беговая, 8/2, 8/3; ул. Хользунова, 29; ул. Туполева, 3, 3а, 3б, 3в; ул. Чапаева, 122,124; пер. Земнухова, 18а; пер. Земнухова, 20а; ул. Депутатская, 4, 6; ул. Карла Маркса, 31.