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12:59 (мск), источник: Newsroom24.ru

Проект «Умный регион» будет реализован в Нижегородской области

Нижегородская область вошла в список 20 пилотных регионов по реализации данного проекта.

Источник: Reuters

Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион» 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Умный регион» — одно из приоритетных направлений госпрограммы «Цифровая экономика». Нижегородская область вошла в список 20 пилотных субъектов по реализации данного проекта.

«Мы будем реализовывать дополнительные проекты, которые впоследствии будут интегрированы в единое платформенное решение: информатизация парковок, модернизацией системы освещения и т. д. “Ростелеком” — надежный и компетентный партнер», — подчеркнул Никтин.

«“Ростелеком” в этом году завершил подключение медучреждений к высокоскоростному интернету. Это дает возможность развития телемедицины», — напомнил Осеевский.

Партнеры планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, определить первоочередные направления в реализации соглашения.

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