Проект «Умный регион» будет реализован в Нижегородской области
Нижегородская область вошла в список 20 пилотных регионов по реализации данного проекта.
Нижегородская область вошла в список 20 пилотных регионов по реализации данного проекта.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин и президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион» 20 апреля. Об этом сообщает
«Умный регион» — одно из приоритетных направлений госпрограммы «Цифровая экономика». Нижегородская область вошла в список 20 пилотных субъектов по реализации данного проекта.
«Мы будем реализовывать дополнительные проекты, которые впоследствии будут интегрированы в единое платформенное решение: информатизация парковок, модернизацией системы освещения
«“Ростелеком” в этом году завершил подключение медучреждений к высокоскоростному интернету. Это дает возможность развития телемедицины», — напомнил Осеевский.
Партнеры планируют провести аудит существующего уровня развития информатизации региона, определить первоочередные направления в реализации соглашения.