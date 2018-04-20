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12:15 (мск), источник: РИА Недвижимость

Ховринская больница не попала в программу реновации жилья Москвы

МОСКВА, 20 апр — РИА Недвижимость. Ховринская больница не попала в программу реновации, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«По Ховринской больнице есть решение о развитии там общественно-жилой застройке, но район Ховрино не вошёл в реновацию. Все будет зависеть от решения жителей», — сказала Княжевская.

Однако, по его словам, соседний район примыкает к территории Ховринской больницы, и есть дома, которые попали в реновацию. «Обязательства в отношении этих домов будут выполнены в рамках района», — добавила Княжевская.

Программа реновации утверждена в Москве в августе 2017 года, она предполагает снос устаревшего жилья (более 5 тысяч адресов), в основном «хрущевок», в которых проживают около 1 миллиона человек. К 2032 году за счет города в рамках программы планируется построить не менее 30 миллионов квадратных метров жилья.

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