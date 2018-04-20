Ховринская больница не попала в программу реновации жилья Москвы

«По Ховринской больнице есть решение о развитии там общественно-жилой застройке, но район Ховрино не вошёл в реновацию. Все будет зависеть от решения жителей», — сказала Княжевская.

Однако, по его словам, соседний район примыкает к территории Ховринской больницы, и есть дома, которые попали в реновацию. «Обязательства в отношении этих домов будут выполнены в рамках района», — добавила Княжевская.