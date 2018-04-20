Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
70-летний Борис Галкин впервые показал 8-месячную дочь
Как выглядит типичный английский дом (фото)
Новая российская ракета поражает воображение
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Глава Франции выдвинул обвинение России
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
Новая российская ракета поражает воображение
Раскрыта крупнейшая мировая афера
Фоторепортажи
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
11Юбилей поэта-песенника Ильи Резника
12:05 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уголовное дело возбуждено против главы Листвянки

Уголовное дело возбуждено в отношении главы пос. Листвянка Александра Шамсудинова, подозреваемого в превышение должностных полномочий.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 20 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, глава администрации Листвянского муниципального образования незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании разрешений собственники занимались на участках земляными работами (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта) и возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.

В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры Иркутского района, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и полицейскими следователи установили, что действия главы администрации Листвянского муниципального образования, выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.

Все новости региона
В СК уточнили число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Советник Трампа назвал условия улучшения отношений с Россией
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Фигурист Жулин решил продать свою квартиру
Цены на хостелы резко взлетели на майские праздники
Вице-премьер Хлопонин лишился недвижимости за рубежом
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь