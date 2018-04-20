Уголовное дело возбуждено против главы Листвянки

Как сообщает 20 апреля 2018 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, по версии следствия, глава администрации Листвянского муниципального образования незаконно выдавал разрешения на строительство индивидуальных жилых домов в Листвянке в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании разрешений собственники занимались на участках земляными работами (снятие плодородного слоя почвы, изменение ландшафта, вывоз грунта) и возвели объекты капитального строительства в несколько этажей.