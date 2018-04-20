Уголовное дело возбуждено против главы Листвянки
Уголовное дело возбуждено в отношении главы пос. Листвянка Александра Шамсудинова, подозреваемого в превышение должностных полномочий.
Уголовное дело возбуждено в отношении главы пос. Листвянка Александра Шамсудинова, подозреваемого в превышение должностных полномочий.
Как сообщает 20 апреля 2018 года
В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры Иркутского района, Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и полицейскими следователи установили, что действия главы администрации Листвянского муниципального образования, выходящие за пределы его полномочий, повлекли существенные нарушения охраняемых действующим законодательством интересов общества и государства.