Проверки ТРЦ в Свердловской области продолжатся до конца года

«В настоящее время проверено свыше 500 объектов, организаций, из них 56 торгово-развлекательных центров», — сообщил на пресс-конференции начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев.

Он отметил, что в первую очередь ревизоры нацелились на крупные торговые комплексы.

По словам замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Максима Пинчугова, нарушения встречались повсеместно.

«Практически во всех 56 торгово-развлекательных центрах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В основном это касается эксплуатации и обслуживания систем противопожарной защиты, путей эвакуации. Особое внимание уделяем подготовке персонала, обучению персонала для работ, связанных с эвакуацией людей или в ЧС, или при возникновении пожара. Зачастую персонал не готов и не обладает соответствующими знаниями», — отметил он.

Нарушители получили прокурорские представления, были возбуждены административные дела о наложении штрафов.

«В отдельных случаях, где существовала угроза жизни и здоровью населения, прокурором предъявлены исковые заявления с требованием о запрете деятельности до устранения фактических нарушений и непосредственно об устранении нарушений», — отметил Михаил Мякишев.

Он добавил, что до конца года будут проверены все объекты с массовым пребыванием людей, включая детские досуговые центры.

Сейчас упор сделают на торговые центры, под которые реконструировали здания, изначально не предназначенные под ТРЦ. В ближайших планах — порядка 50 объектов. К проверкам по этой части подключили департамент Госжилстройнадзора Свердловской области.

В общей сложности, по информации Максима Пинчугова, в регионе насчитывается 2 275 мест с массовым пребыванием людей, которые включены в список проверки после трагедии в Кемерове.

Работа ведется и по жалобам населения, для приема которых в прокуратуре открыли «горячую линию».