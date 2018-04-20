Проверки ТРЦ в Свердловской области продолжатся до конца года
Прокуратура Свердловской области огласила предварительные итоги проверок ТРЦ и других мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерове.
Прокуратура Свердловской области огласила предварительные итоги проверок ТРЦ и других мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерове.
«В настоящее время проверено свыше 500 объектов, организаций, из них 56
Он отметил, что в первую очередь ревизоры нацелились на крупные торговые комплексы.
По словам замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Максима Пинчугова, нарушения встречались повсеместно.
«Практически во всех 56
Нарушители получили прокурорские представления, были возбуждены административные дела о наложении штрафов.
«В отдельных случаях, где существовала угроза жизни и здоровью населения, прокурором предъявлены исковые заявления с требованием о запрете деятельности до устранения фактических нарушений и непосредственно об устранении нарушений», — отметил Михаил Мякишев.
Он добавил, что до конца года будут проверены все объекты с массовым пребыванием людей, включая детские досуговые центры.
Сейчас упор сделают на торговые центры, под которые реконструировали здания, изначально не предназначенные под ТРЦ. В ближайших планах — порядка 50 объектов. К проверкам по этой части подключили департамент Госжилстройнадзора Свердловской области.
В общей сложности, по информации Максима Пинчугова, в регионе насчитывается 2 275 мест с массовым пребыванием людей, которые включены в список проверки после трагедии в Кемерове.
Работа ведется и по жалобам населения, для приема которых в прокуратуре открыли «горячую линию».
«На “горячую линию” в прокуратуры поступали ежедневно десятки обращений граждан, юридических, в том числе и арендаторов», — рассказал Михаил Мякишев.