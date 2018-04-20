Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
Япония заявила протест России
Скандал: новое фальшивое порно со знаменитостями
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Израиль планирует уничтожить российские С-300
Глава Франции выдвинул обвинение России
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Ольга Бузова расплакалась, вспоминая о бывшем муже
ММКФ-2018: лучшие наряды церемонии открытия
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
12:23 (мск), источник: ЕАН

Проверки ТРЦ в Свердловской области продолжатся до конца года

Прокуратура Свердловской области огласила предварительные итоги проверок ТРЦ и других мест с массовым пребыванием людей после трагедии в Кемерове.

«В настоящее время проверено свыше 500 объектов, организаций, из них 56 торгово-развлекательных центров», — сообщил на пресс-конференции начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, прав и свобод граждан региональной прокуратуры Михаил Мякишев.

Он отметил, что в первую очередь ревизоры нацелились на крупные торговые комплексы.

По словам замначальника ГУ МЧС по Свердловской области Максима Пинчугова, нарушения встречались повсеместно.

Читайте также
Прокуратура требует приостановить работу ТРЦ «Пассаж», «Гринвич», «Алатырь»

«Практически во всех 56 торгово-развлекательных центрах выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В основном это касается эксплуатации и обслуживания систем противопожарной защиты, путей эвакуации. Особое внимание уделяем подготовке персонала, обучению персонала для работ, связанных с эвакуацией людей или в ЧС, или при возникновении пожара. Зачастую персонал не готов и не обладает соответствующими знаниями», — отметил он.

Нарушители получили прокурорские представления, были возбуждены административные дела о наложении штрафов.

«В отдельных случаях, где существовала угроза жизни и здоровью населения, прокурором предъявлены исковые заявления с требованием о запрете деятельности до устранения фактических нарушений и непосредственно об устранении нарушений», — отметил Михаил Мякишев.

Он добавил, что до конца года будут проверены все объекты с массовым пребыванием людей, включая детские досуговые центры.

Сейчас упор сделают на торговые центры, под которые реконструировали здания, изначально не предназначенные под ТРЦ. В ближайших планах — порядка 50 объектов. К проверкам по этой части подключили департамент Госжилстройнадзора Свердловской области.

В общей сложности, по информации Максима Пинчугова, в регионе насчитывается 2 275 мест с массовым пребыванием людей, которые включены в список проверки после трагедии в Кемерове.

Работа ведется и по жалобам населения, для приема которых в прокуратуре открыли «горячую линию».

«На “горячую линию” в прокуратуры поступали ежедневно десятки обращений граждан, юридических, в том числе и арендаторов», — рассказал Михаил Мякишев.

Все новости региона
 Прокуратура требует приостановить
«Пришлось звать на помощь Росгвардию»:
В СК уточнили число погибших при пожаре в «Зимней вишне»
Советник Трампа назвал условия улучшения отношений с Россией
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Назван способ избежать смерти от инфаркта
СМИ: в российских самолетах появятся стоячие места
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Сборная России проиграла шведам в первом матче Воробьева Игра в Ярославле стала дебютной не только для тренеров, но и для ряда хоккеистов
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь