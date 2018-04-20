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13:22 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре увеличат число пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ

В этом году выпускники 11 классов будут сдавать Единый государственный экзамен в 19 пунктах, а девятиклассники основной государственный экзамен — в 38.

В прошлом году пунктов для ЕГЭ было 17, для ОГЭ — 34.

«Основная задача всех, кто занят в организации экзаменационного процесса школьников в Краснодаре, — наладить тесное взаимодействие всех служб и структурных подразделений, чтобы наши дети уверенно и максимально успешно прошли испытания в спокойной обстановке, показали все свои знания и поступили в выбранные вузы и средние специальные учебные заведения», — сказала замглавы Краснодара Лилиана Егорова на заседании Координационного совета по обеспечению условий для подготовки и проведению государственной итоговой аттестации.

В его работе приняли участие представители департаментов и управлений администрации Краснодара, управления МВД России по Краснодару, директора школ, в которых будут организованы пункты проведения экзаменов.

Лилиана Егорова отметила, что в этом году в Краснодаре впервые в каждой аудитории для всех выпускников в их присутствии распечатают контрольно-измерительные материалы.

Все 19 пунктов проведения экзаменов для выпускников 11 классов оборудованы системами видеорегистрации, в ходе испытаний будет вестись онлайн-трансляция. Портал «Смотри ЕГЭ» позволит своевременно исключить спорные вопросы, возникающие у федеральных общественных наблюдателей.

По данным управления гражданской защиты, в этом году все 19 пунктов будут оснащены резервными генераторами, в полной готовности находится еще ряд мобильных источников энергии.

В департаменте городского хозяйства и ТЭК пройдут специальные совещания с руководителями энергоснабжающих предприятий города, чтобы предусмотреть возможность задействовать в жаркие летние дни дополнительные мощности.

По данным городского управления здравоохранения, для всех задействованных в ходе проведения экзаменов медицинских работников проведен инструктаж, отработан алгоритм действий в случае внештатных ситуаций.

Основной период сдачи ЕГЭ начнется 28 мая и продлится по 2 июля, включая резервные дни. Всего в Краснодаре в этом году будут сдавать ЕГЭ 4 тыс. 300 выпускников, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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