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12:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф

В США завершился конкурс архитектурных проектов небоскребов eVolo. Победителями стали польские архитекторы Дамиан Граносик, Якуб Кулиса и Петр Паньчик, представившие проект складного небоскреба. Об этом пишет Dezeen.

Концепт небоскреба Skyshelter.zip разработан для использования в случае катастроф и стихийных бедствий, чтобы при необходимости предоставить кров большому количеству людей. Сооружение легко упаковывается в коробку размером с основание конструкции и может быть быстро перемещено в другое место с помощью военных вертолетов.

Название дано проекту по аналогии с с zip-архивом, занимающим мало места, но способным вместить много информации. Чтобы развернуть упакованное здание, используется гелиевый баллон. Высота сооружения регулируется по необходимости. Внутри небоскреба предусмотрены холл, медицинская комната, спальни, комнаты для хранения припасов и даже ферма для выращивания овощей и фруктов. На крыше размещена специальная выемка для сбора и фильтрации дождевой воды.

По словам архитекторов, Skyshelter.zip занимает в 30 раз меньшую плошадь земли, чем аналогичный по площади спасательный штаб из палаток и мобильных контейнеров.

После серьезного землетрясения, которое случилось в сентябре 2017 года, в Мексике началась разработка правил строительства высоток. Одним из примеров нового сейсмоустойчивого здания стал, в частности, небоскреб Torre Reforma, способный выдерживать экстремальные нагрузки. Опорные конструкции здания подвижны, а в стенах сделаны небольшие отверстия, которые помогают строению противостоять подземным толчкам.

В Японии после произошедшего в 2016 году сильного землетрясения стали популярными купольные дома, внешне похожие на традиционные пирожки мандзю. «Сильный ветер и землетрясения не могут разрушить купольные дома, там просто нет перекрытий, которые можно было бы сломать», — прокомментировала удивительную сейсмоустойчивость конструкций менеджер Aso Farm Land Мисая Кониши.

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