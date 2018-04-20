Цвет жилой застройки изменят в районах реновации в Москве

«Цвет московских районов будет меняться. Главный архитектор следит за этим очень строго. Смотрит, чтобы город был не унылым и скучным. Чтобы кварталы реновации были разнообразными, имели свой стиль», — сказал Княжевская.
Она также отметила, что в настоящее время идет разработка цветовых решений для кварталов реновации. Говорить о том, какими будут кварталы пока преждевременно.
Программа реновации столичного жилья утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. В настоящее время в программу включен 5171 дом. В течение 2018 года департамент градостроительной политики планирует ввести в эксплуатацию 30 новых зданий для переселения жителей столицы.