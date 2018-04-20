В Ростове-на-Дону парковки во дворах хотят привести к единому стандарту
В донской столице, где проблема парковки является достаточно острой, причем не только в центральной части, но и спальных районах, хотят привести в порядок места для автомобилей.
В донской столице, где проблема парковки является достаточно острой, причем не только в центральной части, но и спальных районах, хотят привести в порядок места для автомобилей.
Как пояснил на прошедшей
Тем временем в социальных сетях достаточно часто появляются снимки «наказаний»