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12:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону парковки во дворах хотят привести к единому стандарту

В донской столице, где проблема парковки является достаточно острой, причем не только в центральной части, но и спальных районах, хотят привести в порядок места для автомобилей.

Как пояснил на прошедшей пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства, главной проблемой является хаотичное размещение машин во дворах, а также несоответствии мест существующим нормам. В частности, в прошлом году была проведена инвентаризация территории, которая показала, что 13 тысяч дворов (из 20 тысяч) нуждаются в благоустройстве. Потому возник вопрос «унификации пространства» в новых дворах.

Тем временем в социальных сетях достаточно часто появляются снимки «наказаний» горе-парковщиков. То машину, которая занимает сразу три места (и это во дворе спального района), заставят мусорными контейнерами, то водрузят на нее различные отходы.

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