В Ростове-на-Дону парковки во дворах хотят привести к единому стандарту

Как пояснил на прошедшей пресс-конференции министр жилищно-коммунального хозяйства, главной проблемой является хаотичное размещение машин во дворах, а также несоответствии мест существующим нормам. В частности, в прошлом году была проведена инвентаризация территории, которая показала, что 13 тысяч дворов (из 20 тысяч) нуждаются в благоустройстве. Потому возник вопрос «унификации пространства» в новых дворах.