За март цены на овощи в Самарской области выросли на 20%

Согласно опубликованной информации, сильнее всего в первый месяц весны подорожали капуста и морковь — рост составил 22%. Картофель подорожал на 19%, помидоры — на 11%, яблоки — на 7%. В то же время на 15% снизились цены на огурцы.

«По данным оперативного мониторинга, проводимым министерством экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, в марте текущего года в регионе под влиянием сезонного фактора в наибольшей степени увеличились розничные цены на картофель, лук, капусту и морковь. Также продолжилось повышение розничных цен на яйцо куриное, свежие томаты, яблоки, бананы и виноград. Вместе с тем третий месяц подряд сохраняется тенденция снижения розничных цен на крупу гречневую и мясо кур. Значительное снижение розничных цен наблюдалось на свежие огурцы. На потребительском рынке региона продукты питания первой необходимости представлены в широком ассортименте и ценовом диапазоне, что позволяет удовлетворить потребности всех категорий граждан», — отмечает минэкономразвития.