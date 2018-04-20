На красноярских дорогах зальют трещины

В перечне работ значится 46 городских улиц. В список попали и те участки, ремонт которых проводился в прошлом году.

«Появление трещин обусловлено многими факторами — подвижностью грунтов, климатом и городским ландшафтом. Трещины появляются от перепадов температур и технической “усталости” асфальта. Они образуются даже на самых новых и качественных дорогах. Особенно, если проводился обычный ремонт, без укрепления основания дороги. Если новый асфальт обработать таким образом в первый же год после проведения ремонтных работ, то можно значительно увеличить срок его службы», — отметили в департаменте.