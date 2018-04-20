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13:01 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На красноярских дорогах зальют трещины

Работы будут проведены на 46 улицах.

Дорожники зальют трещины и швы на городском асфальте. Это необходимо для того, чтобы покрытие прослужило дольше.

В перечне работ значится 46 городских улиц. В список попали и те участки, ремонт которых проводился в прошлом году.

«Появление трещин обусловлено многими факторами — подвижностью грунтов, климатом и городским ландшафтом. Трещины появляются от перепадов температур и технической “усталости” асфальта. Они образуются даже на самых новых и качественных дорогах. Особенно, если проводился обычный ремонт, без укрепления основания дороги. Если новый асфальт обработать таким образом в первый же год после проведения ремонтных работ, то можно значительно увеличить срок его службы», — отметили в департаменте.

Администрация уже ищет подрядчика, который займется заливкой. Начальная цена контракта — 5 млн рублей. Все работы должны быть выполнены до 30 июня.

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