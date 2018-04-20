Родители 400 детей из Воронежской области отказались от прививок по религиозным убеждениям
Всего в прошлом году было больше тысячи отказников.
Всего в прошлом году было больше тысячи отказников.
В эти дни проходит Европейская неделя иммунизации. В рамках этого мероприятия в Воронежской области начала работать горячая линия, по телефону которой воронежцам и жителям области специалисты дадут разъяснения по всем вопросам.
Так же запланировано проведение нескольких круглых столов на тему прививок. Известно, что многие россияне, в том числе и воронежцы, негативно относятся к вакцинации.
Так, по данным регионального управления Роспотребнадзора, в прошлом году родители больше тысячи детей написали отказ от профилактических прививок. В их числе 300 человек — по медицинскому отводу и 400 — по религиозным соображениям.
В прошлом году в мероприятиях, посвященных неделе иммунизации, приняли участие около 200 тысяч жителей области. В этом году специалисты рассчитывают расширить охват.
Кстати, в преддверии Чемпионата мира по футболу дополнительно от комплекса инфекций вакцинируют 500 человек. Это сотрудники аэропорта, отелей и спортивных объектов. Прививки от брюшного тифа, гепатита А и дизентерии получили также жители районов, пострадавших от весеннего паводка.