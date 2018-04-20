Пятница станет последним погожим днем в Московском регионе на этой неделе

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«Сегодня в Московском регионе достаточно комфортная для этого времени погода, она будет формироваться небольшим очагом атмосферного давления. Переменная облачность без осадков. Днем в Москве плюс 15 — плюс 12 градусов, по области — 10−15 градусов тепла», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ветер будет дуть северного направления со скоростью 5−10 метров секунду, в середине дня ветер станет порывистым. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.

В выходные погоду в Московском регионе будет формировать циклон, уже в ночь на субботу он принесет нам облака и небольшие дожди. Синоптик

«Днем в субботу будет облачно, ветрено, пройдут дожди. В ближайшую ночь будет 5−7 градусов тепла в столице, плюс 3 — плюс 8 градусов по области, днем плюс 16 — плюс 18 градусов в Москве, плюс 13 — плюс 18 градусов по области», — добавил собеседник агентства.

Ветер юго-западного направления усилится и будет достигать 6−11 метров в секунду. Атмосферное давление существенно понизится и составит 730 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, в ночь на воскресенье по территории Московского региона пройдет холодный атмосферный фронт, ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Он отметил, что в предстоящий понедельник антициклон разгонит облака и вернет в Московский регион заморозки.