В Воронежской области прошло тактическое учение с боевой стрельбой
Военные израсходовали 8 тыс. боеприпасов.
Военные израсходовали 8 тыс. боеприпасов.
Артиллерийские подразделения мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) провели учения с боевой стрельбой на полигоне Погоново в Воронежской области. Военные израсходовали около 8 тыс. боеприпасов различного калибра, сообщила
В течение месяца военные готовились к учению во время лагерного сбора. Было выполнено более 2 тыс. огневых задач с боевой стрельбой. Военные использовали
Всего в учении задействовали более 200 единиц военной техники, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б», «Мста-С», «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», 120-мм минометы «Сани», «Поднос», самоходные минометы «Нона-СВК». Во время подготовки уделили внимание занятиям по внедрению опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.