В Воронежской области прошло тактическое учение с боевой стрельбой

В течение месяца военные готовились к учению во время лагерного сбора. Было выполнено более 2 тыс. огневых задач с боевой стрельбой. Военные использовали осколочно-фугасные снаряды, а также осветительные, дымовые снаряды и мины. Было проведено более 50 тактико-специальных учений и тренировок. К учениям привлекли также беспилотные летательные аппараты и подразделения общевойсковой разведки. Подготовку военных в среднем оценили на четыре балла.