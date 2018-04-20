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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области прошло тактическое учение с боевой стрельбой

Военные израсходовали 8 тыс. боеприпасов.

Источник: пресс-служба Западного военного округа

Артиллерийские подразделения мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) провели учения с боевой стрельбой на полигоне Погоново в Воронежской области. Военные израсходовали около 8 тыс. боеприпасов различного калибра, сообщила пресс-служба ЗВО в четверг, 19 апреля.

В течение месяца военные готовились к учению во время лагерного сбора. Было выполнено более 2 тыс. огневых задач с боевой стрельбой. Военные использовали осколочно-фугасные снаряды, а также осветительные, дымовые снаряды и мины. Было проведено более 50 тактико-специальных учений и тренировок. К учениям привлекли также беспилотные летательные аппараты и подразделения общевойсковой разведки. Подготовку военных в среднем оценили на четыре балла.

Всего в учении задействовали более 200 единиц военной техники, в том числе 152-мм гаубицы «Мста-Б», «Мста-С», «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град», 120-мм минометы «Сани», «Поднос», самоходные минометы «Нона-СВК». Во время подготовки уделили внимание занятиям по внедрению опыта, полученного в Сирийской Арабской Республике.

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