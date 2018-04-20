Еще одно кафе закрыли в Нижегородской области
В заведении нарушены нормы СанПин.
В заведении нарушены нормы СанПин.
Деятельность кафе в Павлово приостановили на 60 дней после проверки Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.
Установлено, что на кухне заведения отсутствует вытяжка над плитой. Это является нарушением санитарных норм и может нанести вред здоровью жителям дома, где располагается кафе.
Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили. Решение суда вступило в законную силу.