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16:41 (мск), источник: Newsroom24.ru

Еще одно кафе закрыли в Нижегородской области

В заведении нарушены нормы СанПин.

Деятельность кафе в Павлово приостановили на 60 дней после проверки Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что на кухне заведения отсутствует вытяжка над плитой. Это является нарушением санитарных норм и может нанести вред здоровью жителям дома, где располагается кафе.

Был составлен протокол о нарушениях, и работу кафе приостановили. Решение суда вступило в законную силу.

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