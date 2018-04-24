Галактические ветра ограничили скорость образования звезд в галактике

Предполагается, что такие потоки подавляют темп звездообразования в системе, которая находится на завершающем этапе слияния, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

На сегодняшний день ученым известно множество систем взаимодействующих галактик во Вселенной. Если галактики пройдут достаточно близко друг от друга, то они могут столкнуться или слиться воедино. При этом наблюдается нарушение форм галактик, отток газа в межгалактическое пространство или «высасывание» газовых облаков из меньшей галактики в большую, всплеск звездообразования и инициация слияния сверхмассивных черных дыр, расположенных в центрах галактик. Однако существует немало нерешенных проблем, например, остается неясным, как потоки газа из галактики взаимодействуют с межзвездной средой и в чем проявляется связь между скоростью звездообразования и активностью галактических ядер, где находятся черные дыры.

Галактика NGC 6240 хорошо подходит для изучения влияния потоков излучения и вещества («ветров») на эволюцию галактики. Эта галактика — результат слияния двух галактик и располагается в созвездии Змееносца, на расстоянии 400 миллионов световых лет от Земли. Процесс слияния галактик начался около 30 миллионов лет назад, вызвал всплеск звездообразования, и завершится через несколько сотен миллионов лет. В центре системы находятся две сверхмассивные черные дыры, расположенные на расстоянии около 3000 световых лет друг от друга, и они постепенно сближаются.

NGC 6240 позволяет астрономам наблюдать за решающим этапом слияния богатых газом галактик, в которых начинает происходить подавление скорости звездообразования из-за оттока газа. При этом стоит отметить, что только обширный отток вещества может ограничивать темп звездообразования и рост новообразованной галактики после слияния.

Ранее мы рассказывали о том, как астрономы заглянули в «колыбель» джета вблизи черной дыры и показали панораму окрестностей черной дыры в центре Млечного Пути, а также об успехе проекта «Радиоастрон», который увидел рекордные детали структуры джета вблизи сверхмассивной черной дыры.