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13:52 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Михайловскую набережную Новосибирска обезопасят во время просмотра матчей ЧМ по футболу

НОВОСИБИРСК, 20 апреля, ФедералПресс. Рабочая группа обсудила обеспечение безопасности во время публичного просмотра матчей.

Источник: РИА "ФедералПресс"

В пятницу, 20 апреля, глава Новосибирской области Андрей Травников поручил выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности Михайловской набережной. В состав рабочей группы вошли представители управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, департамента физкультуры и спорта региона, правоохранительных органов, профильных подразделений администрации Новосибирска и другие.

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Участники выездного совещания ознакомились с территорией, где будет установлена сцена, а также экран для трансляций матчей и организованы посадочные места для болельщиков. Кроме того, было также проведено обследование территории, определена схема зоны набережной, на которой планируется трансляция матчей.

Позже, уже в региональном правительстве, был представлен перечень технических средств, необходимых для обеспечения безопасности при проведении трансляций. Как пояснили в пресс-службе правительства Новосибирской области, речь идет об установке ограждений, камер видеонаблюдения, систем оповещения, арочных металодетекторов и пунктов пропуска болельщиков. Также участники совещания рассмотрели вопрос организации парковок для личного автотранспорта, размещения информационных стендов и эвакуационных путей, санитарной зоны, взаимодействие сотрудников правоохранительных органов с частными охранными предприятиями.

Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, все предложения направлены главе области Андрею Травникову, который поручил властям города принять меры по обеспечению безопасности территории в соответствии с выработанными решениями.

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