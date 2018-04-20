Михайловскую набережную Новосибирска обезопасят во время просмотра матчей ЧМ по футболу
НОВОСИБИРСК, 20 апреля, ФедералПресс. Рабочая группа обсудила обеспечение безопасности во время публичного просмотра матчей.
НОВОСИБИРСК, 20 апреля, ФедералПресс. Рабочая группа обсудила обеспечение безопасности во время публичного просмотра матчей.
В пятницу, 20 апреля, глава Новосибирской области Андрей Травников поручил выполнить организационные и технические мероприятия по обеспечению безопасности Михайловской набережной. В состав рабочей группы вошли представители управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области, департамента физкультуры и спорта региона, правоохранительных органов, профильных подразделений администрации Новосибирска и другие.
Участники выездного совещания ознакомились с территорией, где будет установлена сцена, а также экран для трансляций матчей и организованы посадочные места для болельщиков. Кроме того, было также проведено обследование территории, определена схема зоны набережной, на которой планируется трансляция матчей.
Позже, уже в региональном правительстве, был представлен перечень технических средств, необходимых для обеспечения безопасности при проведении трансляций. Как пояснили в
Как отметил начальник управления административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области Алексей Кириллов, все предложения направлены главе области Андрею Травникову, который поручил властям города принять меры по обеспечению безопасности территории в соответствии с выработанными решениями.