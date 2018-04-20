В Омской области 9 Мая прогремит 5 салютов
Два из них будут радовать горожан, еще 3 — жителей области.
Два из них будут радовать горожан, еще 3 — жителей области.
В Омской области в честь Дня Победы запустят 5 салютов. Два из них, как ранее сообщал Om1.ru, увидят горожане. Подрядчик на поставку пиротехники уже найден. Салют городу обойдется в 1 537 500 рублей.
Еще три запустят в районах области.
9 мая в Любинском районе прогремит 1169 выстрелов. Для этого закупят 33 салюта разных фирм на сумму 100 тысяч рублей.
Почти столько же, 97,9 тысячи, потратят и в Тюкалинске. Правда на эти деньги хотят закупить салют сразу для двух праздников — Дня Победы и Дня города.
Значительно меньше за праздничный фейерверк отдадут в Шербакуле. Там 9 мая прогремит 318 залпов за 34,99 тысячи.