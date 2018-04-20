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13:38 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области 9 Мая прогремит 5 салютов

Два из них будут радовать горожан, еще 3 — жителей области.

В Омской области в честь Дня Победы запустят 5 салютов. Два из них, как ранее сообщал Om1.ru, увидят горожане. Подрядчик на поставку пиротехники уже найден. Салют городу обойдется в 1 537 500 рублей.

Еще три запустят в районах области.

9 мая в Любинском районе прогремит 1169 выстрелов. Для этого закупят 33 салюта разных фирм на сумму 100 тысяч рублей.

Почти столько же, 97,9 тысячи, потратят и в Тюкалинске. Правда на эти деньги хотят закупить салют сразу для двух праздников — Дня Победы и Дня города.

Значительно меньше за праздничный фейерверк отдадут в Шербакуле. Там 9 мая прогремит 318 залпов за 34,99 тысячи.

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