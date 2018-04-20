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13:37 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Югры засаживает территорию своей родной Башкирии кедрами

УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана прошла встреча с вице-президентом Тюменского областного общественного фонда имени В. И. Муравленко, членом общественной палаты ХМАО-Югры Мидхатом Хасановым.

Мидхат Хасанов — наш земляк, уроженец Аургазинского района республики. Его деятельность широко известна в России. Это общественный деятель, который ратует за сохранение природы, как родного края, Башкирии, так и ставшей ему второй родиной ХМАО-Югры. Более 10 лет он организует очистку территорий, восстановление водоемов, посадку деревьев, грибов и ягод. Его проект привлекателен тем, что из ХМАО-Югры он привозит в Башкортостан кедры, раздает всем желающим семена этого дерева и саженцы. Примечательно, что с первых кедров, посаженных Мидхатом Хасановым на территории республики несколько лет назад, уже собирают орехи.

В этом году Мидхат Хасанов совместно с Башкирским отделением РГО и Минэкологией РБ планирует посадить более 500 кедров. Акция по посадке деревьев пройдет в летнем лагере БГПУ в деревне Салихово Чишминского района, а в деревне Канлы Кушнаренковского района пройдет акция зарыбления местного озера. Также инициаторы акции собираются привлечь к посадке кедров все города и районы республики, рассказала исполнительный директор регионального отделения РГО в РБ Римма Галеева.

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