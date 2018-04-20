Житель Югры засаживает территорию своей родной Башкирии кедрами

Мидхат Хасанов — наш земляк, уроженец Аургазинского района республики. Его деятельность широко известна в России. Это общественный деятель, который ратует за сохранение природы, как родного края, Башкирии, так и ставшей ему второй родиной ХМАО-Югры. Более 10 лет он организует очистку территорий, восстановление водоемов, посадку деревьев, грибов и ягод. Его проект привлекателен тем, что из ХМАО-Югры он привозит в Башкортостан кедры, раздает всем желающим семена этого дерева и саженцы. Примечательно, что с первых кедров, посаженных Мидхатом Хасановым на территории республики несколько лет назад, уже собирают орехи.