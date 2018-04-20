Житель Югры засаживает территорию своей родной Башкирии кедрами
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана прошла встреча с
УФА, 20 апр 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/. Сегодня в Министерстве природопользования и экологии Башкортостана прошла встреча с
Мидхат Хасанов — наш земляк, уроженец Аургазинского района республики. Его деятельность широко известна в России. Это общественный деятель, который ратует за сохранение природы, как родного края, Башкирии, так и ставшей ему второй родиной
В этом году Мидхат Хасанов совместно с Башкирским отделением РГО и Минэкологией РБ планирует посадить более 500 кедров. Акция по посадке деревьев пройдет в летнем лагере БГПУ в деревне Салихово Чишминского района, а в деревне Канлы Кушнаренковского района пройдет акция зарыбления местного озера. Также инициаторы акции собираются привлечь к посадке кедров все города и районы республики, рассказала исполнительный директор регионального отделения РГО в РБ Римма Галеева.