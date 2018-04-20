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13:43 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

С 23 апреля в Казани закрывается движение транспорта по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская

Это связано с прокладкой электрической кабельной линии.

(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). В Казани с 23 апреля до 20 мая поэтапно будут частично закрыты для движения транспорта проезжие части ул. Клары Цеткин, возле домов № 31а, 29, 23, 17 и 13а, и ул. Кызыл Армейская, около дома № 9 по ул. Клары Цеткин — (схема 1), (схема 2), (схема 3), (схема 4), (схема 5), (схема 6).

На обозначенных участках будет установлена техника и выполнено устройство приямков под горизонтально-направленное бурение для прокладки электрической кабельной линии, сообщает Комитет внешнего благоустройства.

Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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