С 23 апреля в Казани закрывается движение транспорта по улицам Клары Цеткин и Кызыл Армейская
Это связано с прокладкой электрической кабельной линии.
Это связано с прокладкой электрической кабельной линии.
(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). В Казани с 23 апреля до 20 мая поэтапно будут частично закрыты для движения транспорта проезжие части ул. Клары Цеткин, возле домов № 31а, 29, 23, 17 и 13а, и ул. Кызыл Армейская, около дома № 9 по ул. Клары Цеткин — (схема 1), (схема 2), (схема 3), (схема 4), (схема 5), (схема 6).
На обозначенных участках будет установлена техника и выполнено устройство приямков под
Автомобилистам следует быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.