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15:28 (мск), источник: РИА Крым

Опасно для жизни: в Симферополе закрыли русский драмтеатр

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе работа трех объектов с массовым пребыванием людей, в том числе Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, приостановлена по решению суда. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Причиной стали нарушения требований противопожарной безопасности, которые специалисты прокуратуры и МЧС выявили в ходе межведомственной проверки объектов с массовым пребыванием людей.

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«В Симферополе три объекта находятся в пожароугрожаемом состоянии. Поэтому решением суда на основания анализа выявленных нарушений противопожарного состояния приостановлена эксплуатация Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, ТЦ “Куб” и детской игровой комнаты в ТРК “Центрум” до полного устранения нарушений», — цитирует пресс-служба крымского главка МЧС начальника ведомства Сергея Шахова.

Он добавил, что специалисты добились устранения более 300 выявленных нарушений требований пожарной безопасности, которые были успешно устранены в ходе проверок.

«Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое», — сообщили в пресс-службе.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены 17 индивидуальных предпринимателей, 76 должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние подведомственных объектов, и 20 юридических лиц. В прокуратуру РК передано более 50 материалов для дальнейшего рассмотрения мер ответственности нарушителей.

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