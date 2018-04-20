Опасно для жизни: в Симферополе закрыли русский драмтеатр

Источник: РИА "Новости"

Причиной стали нарушения требований противопожарной безопасности, которые специалисты прокуратуры и МЧС выявили в ходе межведомственной проверки объектов с массовым пребыванием людей.

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«В Симферополе три объекта находятся в пожароугрожаемом состоянии. Поэтому решением суда на основания анализа выявленных нарушений противопожарного состояния приостановлена эксплуатация Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького, ТЦ “Куб” и детской игровой комнаты в ТРК “Центрум” до полного устранения нарушений», — цитирует пресс-служба крымского главка МЧС начальника ведомства Сергея Шахова.

Он добавил, что специалисты добились устранения более 300 выявленных нарушений требований пожарной безопасности, которые были успешно устранены в ходе проверок.

«Самыми типичными нарушениями во время проверок стали отсутствие систем дымоудаления, автоматизированных систем, включающих оповещение и отключающих общую вентиляцию, звуковых и световых оповещателей, загромождение путей эвакуации, отсутствие подъездов пожарной техники к объектам, отделка горючими материалами, просроченные огнетушители и многое другое», — сообщили в пресс-службе.