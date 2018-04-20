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16:25 (мск), источник: АиФ Калининград

С 22 апреля закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде

С 22 апреля закрывается сквозное движение по улице Фрунзе в Калининграде, сообщает дорожно-транспортное управление администрации города.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщалось ранее, до 31 мая здесь будут ремонтировать дорожное полотно. Движение транспорта обещают закрывать поэтапно.

Сначала — участок от ул. Шевченко до ул. 9 Апреля, затем — от ул. 9 Апреля до ул. Грига. После рабочие перейдут на участок от ул. Грига до Литовского вала.

Пассажиров общественного транспорта предупреждают, что изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Так, при проведении I этапа работ автобус № 24 перенаправят по ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

При проведении II и III этапов работ автобус № 19 будет следовать по ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобус № 24 поедет по ул. Шевченко, ул. 9 Апреля, ул. Черняховского, Литовскому валу, ул. Ю. Гагарина и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

Автобус № 74 направят по ул. 9 Апреля, мостовому переходу через реки Старая и Новая Преголя, Московскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по тому же маршруту.

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