Изобретатели старших классов
В Москве прошел XII Всероссийский конкурс
В Москве прошел XII Всероссийский конкурс
Полностью автономный квадрокоптер, рядом с ним таблица Менделеева размером со школьную доску, со светящимися кнопочками и шрифтом Брайля, чуть поодаль — мягкий игрушечный
Конкурс проводится с 2006 года, компания принимает сотни заявок от школьников из разных регионов России. В этом году на конкурс, поддержанный Минобрнауки, ребята прислали более 300 работ, из которых только шесть вышли в финал.
Доказать, что ты лучший из лучших, нелегко. Надо не только рассказать о своих проектах и продемонстрировать их в действии, но и ответить на вопросы жюри.
Первой представлять свое изобретение выпало Елизавете Богдановой, ученице 10-го класса из подмосковной Черноголовки.
«По данным ВОЗ, каждые 1,5 минуты в России происходит инсульт», — уверенно начинает презентацию девушка. Видно, что выступать перед аудиторией ей не впервой.
После инсульта, продолжает Богданова, врач наблюдает больного и может сделать лишь субъективные выводы о его состоянии и степени снижении силы его мышц. Врач может не увидеть и не почувствовать движение руки больного и поставить неправильный диагноз. Предотвратить это, считает Богданова, поможет созданный ею прибор «Рехаб». Это устройство для диагностики пареза верхних конечностей и для реабилитации больных после инсульта. На первый взгляд «Рехаб» напоминает пыточное устройство: это платформа с
Тогда «Рехаб» тестируют. Сначала на подруге Богдановой, а потом его просит испытать на себе один из членов жюри — старший научный сотрудник
Их у жюри много. От добродушных — про то, сколько времени ушло на создание установки («Целое упорное лето», — отвечает девушка), до весьма въедливых — про точность датчиков, патентование и исследование аналогов этого устройства.
Богданову наконец отпускают с миром, и на сцену поднимается следующий финалист — Артем Яковлев из Новосибирска. Одиннадцатиклассник спроектировал целую автономную мультикоптерную систему — автоматическую зарядную станцию и квадрокоптер с функцией визуального позиционирования и автопилота. Пока что этот аппарат может пролететь без подзарядки 20 минут и подняться на высоту до 1 километра.
Чтобы коптер смог сесть точно на место стыковки с зарядкой, на станции установлены захваты, которые работают по принципу закрывающейся диафрагмы у фотоаппарата: квадрокоптер может приземлиться на край этой площадки, затем все лучи синхронно сдвигаются к середине, центруют аппарат, и он оказывается точно над зарядкой.
Яркий,
Яковлев считает, что такой квадрокоптер можно установить, например, в тайге для мониторинга лесных пожаров. Аппарат будет регулярно взлетать, делать панорамную съемку местности тепловизором, садиться на станцию подзарядки, которая, в свою очередь, будет снимать с него данные и отправлять на пульт МЧС.
— В таком деле, как контроль за пожарами, будет трудно применить. Села ворона — и все. Нет ли менее критичных применений вашей работы? — сомневается один из членов жюри.
— Естественно. С помощью этой работы можно проводить контроль линий газопровода, электропередач, производить доставку или оценку ЧС, — хладнокровно отвечает Яковлев на этот и все остальные вопросы. Вопросов и замечаний, кстати, снова много: о стоимости прибора, его грузоподъемности, дальности полета.
— Ну, начнем, — выдыхает в микрофон третий «экзаменуемый», девятиклассник Михаил Щербаков из Уфы. Он разработал таблицу Менделеева для незрячих и слабовидящих.
Таблица размером почти с классную доску, со шрифтом Брайля и осязаемыми границами у каждой ячейки с элементом, чтобы их было проще прочитать руками. В ячейке каждого элемента есть кнопка, нажав на которую можно прослушать справку о выбранном элементе.
— Фосфор: VA группа, третий период, третий ряд, порядковый номер 15, — говорит таблица скучным женским голосом.
А можно и проверить знания. Учитель выбирает специальный режим на доске, и тот же самый голос будет найти на ней железо или, скажем, аргон. Чтобы ответить на вопрос, надо нажать на кнопку нужного элемента.
— Ваша оценка — три, — сообщает Щербакову доска, после того как он специально неправильно выбрал не тот элемент.
Судя по реакции жюри, они с этим баллом не согласны. Много благодарят за важный социальный проект и «глубокую проработку», предлагают сделать длиннопериодную таблицу, чтобы слабовидящим и незрячим было проще изучать химию в вузах или таблицы из других областей знания.
Место Щербакова занимает Кирилл Полтораднев из Екатеринбурга, который вместе с Ильей Аюповым разработал прибор SmartPasser, определяющий тип нагрузки в электрических сетях низкого напряжения.
— Часто ли вы задавались вопросом, из чего состоит ваше потребление и есть ли способ сократить его? — начинает презентацию Полтораднев, в интонациях которого слышится
Но жюри настроено скептически. Звучат вопросы о техническом решении и понимании самих ребятами того, что они делают, и о том, кому, по мнению конкурсантов, может понадобиться такой прибор. И, кажется, ответы создателей SmartPasser не могут их переубедить.
Ребята уходят, и вместо электроники на сцену неожиданно выносят розовый куб из поролона с открывающимися окошками и дверью, деревьями, цыплятами на липучках и другими красочными элементами. Этот детский развивающий
Члены жюри, которые только что строго требовали ответы у ребят, как будто вспомнили о детях и внуках или дружно надели мягкие тапочки вместо жестких ботинок, — подобрели, заулыбались, голоса стали мягче. «Все такое милое», — сказали, кажется, все эксперты и единодушно назвали этот проект самым добрым.
Последним выступил Михаил Михайленко из
Жюри возвращается после совещания и