Изобретатели старших классов

Полностью автономный квадрокоптер, рядом с ним таблица Менделеева размером со школьную доску, со светящимися кнопочками и шрифтом Брайля, чуть поодаль — мягкий игрушечный дом-трансформер розового цвета. Тут же их создатели. Очень серьезные, даже нахмуренные и от этого слишком взрослые старшеклассники готовятся к последнему испытанию — презентации своих проектов перед жюри.

Конкурс проводится с 2006 года, компания принимает сотни заявок от школьников из разных регионов России. В этом году на конкурс, поддержанный Минобрнауки, ребята прислали более 300 работ, из которых только шесть вышли в финал.

Доказать, что ты лучший из лучших, нелегко. Надо не только рассказать о своих проектах и продемонстрировать их в действии, но и ответить на вопросы жюри.

Первой представлять свое изобретение выпало Елизавете Богдановой, ученице 10-го класса из подмосковной Черноголовки.

«По данным ВОЗ, каждые 1,5 минуты в России происходит инсульт», — уверенно начинает презентацию девушка. Видно, что выступать перед аудиторией ей не впервой.

После инсульта, продолжает Богданова, врач наблюдает больного и может сделать лишь субъективные выводы о его состоянии и степени снижении силы его мышц. Врач может не увидеть и не почувствовать движение руки больного и поставить неправильный диагноз. Предотвратить это, считает Богданова, поможет созданный ею прибор «Рехаб». Это устройство для диагностики пареза верхних конечностей и для реабилитации больных после инсульта. На первый взгляд «Рехаб» напоминает пыточное устройство: это платформа с подставками-датчиками под каждый палец, на которую надо положить левую руку, а к каждому пальцу пластырем прикрепляется датчик, фиксирующий движение и массирующий. Класть туда руку совсем не хочется.

Тогда «Рехаб» тестируют. Сначала на подруге Богдановой, а потом его просит испытать на себе один из членов жюри — старший научный сотрудник научно-исследовательского центра «Термохимия материалов» и кафедры металловедения цветных металлов НИТУ «МИСиС» Владимир Чеверикин. Владимир смело кладет руку на аппарат, и ничего ужасного с ним, судя по улыбке, не происходит. Более того, судя по всему, Чеверикину даже приятно. Когда испытание заканчивается и довольный Чеверикин возвращается в партер, начинается самое сложное для автора изобретения — сессия вопросов.

Их у жюри много. От добродушных — про то, сколько времени ушло на создание установки («Целое упорное лето», — отвечает девушка), до весьма въедливых — про точность датчиков, патентование и исследование аналогов этого устройства.

Богданову наконец отпускают с миром, и на сцену поднимается следующий финалист — Артем Яковлев из Новосибирска. Одиннадцатиклассник спроектировал целую автономную мультикоптерную систему — автоматическую зарядную станцию и квадрокоптер с функцией визуального позиционирования и автопилота. Пока что этот аппарат может пролететь без подзарядки 20 минут и подняться на высоту до 1 километра.

Чтобы коптер смог сесть точно на место стыковки с зарядкой, на станции установлены захваты, которые работают по принципу закрывающейся диафрагмы у фотоаппарата: квадрокоптер может приземлиться на край этой площадки, затем все лучи синхронно сдвигаются к середине, центруют аппарат, и он оказывается точно над зарядкой.

Яркий, красно-желтый квадрокоптер притягивает взгляды и так и просится взлететь в пасмурное московское небо за стеклянной крышей здания «Сименс». Но, увы, демонстрации его летных способностей не будет. Зато члены жюри могут со всех сторон исследовать аппарат.

Яковлев считает, что такой квадрокоптер можно установить, например, в тайге для мониторинга лесных пожаров. Аппарат будет регулярно взлетать, делать панорамную съемку местности тепловизором, садиться на станцию подзарядки, которая, в свою очередь, будет снимать с него данные и отправлять на пульт МЧС.

— В таком деле, как контроль за пожарами, будет трудно применить. Села ворона — и все. Нет ли менее критичных применений вашей работы? — сомневается один из членов жюри.

— Естественно. С помощью этой работы можно проводить контроль линий газопровода, электропередач, производить доставку или оценку ЧС, — хладнокровно отвечает Яковлев на этот и все остальные вопросы. Вопросов и замечаний, кстати, снова много: о стоимости прибора, его грузоподъемности, дальности полета.

— Ну, начнем, — выдыхает в микрофон третий «экзаменуемый», девятиклассник Михаил Щербаков из Уфы. Он разработал таблицу Менделеева для незрячих и слабовидящих.

Таблица размером почти с классную доску, со шрифтом Брайля и осязаемыми границами у каждой ячейки с элементом, чтобы их было проще прочитать руками. В ячейке каждого элемента есть кнопка, нажав на которую можно прослушать справку о выбранном элементе.

— Фосфор: VA группа, третий период, третий ряд, порядковый номер 15, — говорит таблица скучным женским голосом.

А можно и проверить знания. Учитель выбирает специальный режим на доске, и тот же самый голос будет найти на ней железо или, скажем, аргон. Чтобы ответить на вопрос, надо нажать на кнопку нужного элемента.

— Ваша оценка — три, — сообщает Щербакову доска, после того как он специально неправильно выбрал не тот элемент.

Судя по реакции жюри, они с этим баллом не согласны. Много благодарят за важный социальный проект и «глубокую проработку», предлагают сделать длиннопериодную таблицу, чтобы слабовидящим и незрячим было проще изучать химию в вузах или таблицы из других областей знания.

Место Щербакова занимает Кирилл Полтораднев из Екатеринбурга, который вместе с Ильей Аюповым разработал прибор SmartPasser, определяющий тип нагрузки в электрических сетях низкого напряжения.

— Часто ли вы задавались вопросом, из чего состоит ваше потребление и есть ли способ сократить его? — начинает презентацию Полтораднев, в интонациях которого слышится что-то от Стива Джобса. Вместе с Аюповым они подсоединяют к прибору то мобильный телефон, то ноутбук, после чего на экране меняются показания прибора.

Но жюри настроено скептически. Звучат вопросы о техническом решении и понимании самих ребятами того, что они делают, и о том, кому, по мнению конкурсантов, может понадобиться такой прибор. И, кажется, ответы создателей SmartPasser не могут их переубедить.

Ребята уходят, и вместо электроники на сцену неожиданно выносят розовый куб из поролона с открывающимися окошками и дверью, деревьями, цыплятами на липучках и другими красочными элементами. Этот детский развивающий кубик-трансформер «Добрые сказки» своими руками сделала Надежда Пропастина из поселка Комсомолец Краснодарского края. Мягкий дом сделан из блоков, крепящихся друг к другу на липучках, поэтому его легко можно «перестроить» в сцену, на которой дошкольник может разыграть русскую народную сказку.

Члены жюри, которые только что строго требовали ответы у ребят, как будто вспомнили о детях и внуках или дружно надели мягкие тапочки вместо жестких ботинок, — подобрели, заулыбались, голоса стали мягче. «Все такое милое», — сказали, кажется, все эксперты и единодушно назвали этот проект самым добрым.

Последним выступил Михаил Михайленко из Санкт-Петербурга, который разработал метод использования переменного электрического тока для деструкции органических комплексов при очистке воды от радиоактивных отходов. Но вопросы старшего преподавателя кафедры органической химии химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексея Иванова «засыпали» Михайленко. Впрочем, молодой человек продемонстрировал умение держать удар и сошел со сцены под аплодисменты.