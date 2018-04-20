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15:31 (мск), источник: РИА Новости

Морякам «Норда» грозит штраф за попытку покинуть Украину

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости. Члены экипажа российского судна «Норд» не задержаны, украинские пограничники изъяли у них паспорта и выдали протоколы об административном нарушении при попытке пересечения границы, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ на Украине.

Источник: AP 2018

Украинские пограничники в четверг при попытке покинуть Украину сняли с рейса в Минск семь членов экипажа задержанного судна «Норд», при этом утром двум членам экипажа разрешили выехать. Они уже прибыли в Крым, остальные по-прежнему удерживаются на Украине. При этом МИД РФ предупредил Украину о жестком ответе на ситуацию с задержанием экипажа судна «Норд». Москва потребовала от Киева дать возможность российским морякам беспрепятственно вернуться на родину.

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«Они не задержаны, по-прежнему находятся на территории Украины. Они находятся с адвокатами, консульскими сотрудниками нашими, их не оставляют, не бросают, продолжаем работать», — сказал представитель посольства в пятницу.

При этом он не стал уточнять, где именно находятся члены экипажа. «У них изъяли вчера документы, которые у них были удостоверяющие личность, и выдали протоколы об административном нарушении якобы за попытку пересечения границы по несоответствующим документам. С каких это пор паспорт заграничный граждан Российской Федерации считается несоответствующим документом, там не поясняется. Дело об административном нарушении будет передано в суд, там адвокаты работают», — добавили в посольстве.

По его словам, украинские власти всячески препятствуют попыткам моряков вернуться на родину в Крым. «Они устали, измучены постоянными переездами, но в то же время все необходимое они получают, насколько это возможно в тех условиях, в которых они вынуждены пребывать», — отметили в посольстве.

Также в посольстве сообщили, что капитан судна сейчас в ожидании рассмотрения поданной его защитниками апелляции. «Его (капитана) защита направила апелляцию, сроки ее рассмотрения пока неизвестны. Сейчас мяч на стороне следствия. Он в Херсоне, он вернуться (домой — ред.) тоже не может», — сказал собеседник агентства.

Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины («нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее»).

Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до пяти лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы и избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым. На время досудебного следствия он будет находиться у родственников в Мелитополе.

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