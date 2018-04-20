Синоптики предупредили о капризах погоды на предстоящую неделю

Источник: РИА "Новости"

Согласно ожиданиям специалистов, с 21 по 27 апреля погода в нашем регионе будет неустойчивой и постоянно меняться. Причина тому — прохождение циклонов и их фронтальных разделов.

Юго-западный воздух принесет более теплый воздух, однако температура воздуха будет постоянно колебаться. По ночам синоптики предсказывают изменения от −1…−6° до +3…+8°, а днем от +3…+8° до +13…+18°. Однако погода будет постоянна в осадках: они ожидаются каждый день в течение недели.

«В первой половине периода ожидаются наиболее интенсивные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом и гололедными явлениями, в отдельных районах с сильным порывистым ветром и контрастными температурами по области», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.