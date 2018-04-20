Синоптики предупредили о капризах погоды на предстоящую неделю
Синоптики
Синоптики
Согласно ожиданиям специалистов, с 21 по 27 апреля погода в нашем регионе будет неустойчивой и постоянно меняться. Причина тому — прохождение циклонов и их фронтальных разделов.
«В первой половине периода ожидаются наиболее интенсивные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом и гололедными явлениями, в отдельных районах с сильным порывистым ветром и контрастными температурами по области», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.
Отметим, ранее синоптики анонсировали первое серьезное потепление в этом году до +17° уже на этих выходных.