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13:25 (мск), источник: СуперОмск

Синоптики предупредили о капризах погоды на предстоящую неделю

Синоптики Обь-Иртышского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили прогноз на предстоящую неделю, включая ближайшие выходные.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: РИА "Новости"

Согласно ожиданиям специалистов, с 21 по 27 апреля погода в нашем регионе будет неустойчивой и постоянно меняться. Причина тому — прохождение циклонов и их фронтальных разделов.

Юго-западный воздух принесет более теплый воздух, однако температура воздуха будет постоянно колебаться. По ночам синоптики предсказывают изменения от −1…−6° до +3…+8°, а днем от +3…+8° до +13…+18°. Однако погода будет постоянна в осадках: они ожидаются каждый день в течение недели.

«В первой половине периода ожидаются наиболее интенсивные осадки в виде дождя, по северу с мокрым снегом и гололедными явлениями, в отдельных районах с сильным порывистым ветром и контрастными температурами по области», — рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Елена Адаренко.

Отметим, ранее синоптики анонсировали первое серьезное потепление в этом году до +17° уже на этих выходных.

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