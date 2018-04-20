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13:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Странное хобби. Блогер пробует на вкус старые сухпайки (видео)

Неприятный запах и периодические отравления для любознательного американца не проблема.

На просторах интернета есть огромное количество фудблогеров, но Стив Томас из США явно выделяется на их фоне. Дело в том, что у парня есть очень необычное хобби — он собирает армейские сухпайки из разных стран и разных годов. И что самое странное — Стив пробует их на вкус.

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Видео «распаковки» и дегустации зачастую просроченных продуктов он публикует на своем YouTube-канале.

Однажды Томас пробовал тушенку из пайка 1899−1902 годов, который выдавали британским солдатам во время второй англо-бурской войны. Ни внешний вид, ни отвратительный запах блогера не остановили. Срезав слой сверху и по бокам, отчаянный мужчина не просто попробовал мясо, но и съел всю банку.

По его признанию, по вкусу старая говядина напоминала вяленое мясо с кусочками хлеба, картона и… хлора. Тем не менее, в этот раз все обошлось.

По словам Томаса, несколько раз из-за своих экспериментов он все-таки оказывался в больнице с отравлениями, но прекращать свои «соприкосновения с историей» блогер не намерен.
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