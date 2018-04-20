Странное хобби. Блогер пробует на вкус старые сухпайки (видео)

На просторах интернета есть огромное количество фудблогеров, но Стив Томас из США явно выделяется на их фоне. Дело в том, что у парня есть очень необычное хобби — он собирает армейские сухпайки из разных стран и разных годов. И что самое странное — Стив пробует их на вкус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BhpwyR7jPpD/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.10185185185185% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BhpwyR7jPpD/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от captainblowhole (@captainblowhole)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-17T01:07:25+00:00">16 Апр 2018 в 6:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео «распаковки» и дегустации зачастую просроченных продуктов он публикует на своем YouTube-канале.

Однажды Томас пробовал тушенку из пайка 1899−1902 годов, который выдавали британским солдатам во время второй англо-бурской войны. Ни внешний вид, ни отвратительный запах блогера не остановили. Срезав слой сверху и по бокам, отчаянный мужчина не просто попробовал мясо, но и съел всю банку.

По его признанию, по вкусу старая говядина напоминала вяленое мясо с кусочками хлеба, картона и… хлора. Тем не менее, в этот раз все обошлось.

По словам Томаса, несколько раз из-за своих экспериментов он все-таки оказывался в больнице с отравлениями, но прекращать свои «соприкосновения с историей» блогер не намерен.