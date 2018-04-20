Странное хобби. Блогер пробует на вкус старые сухпайки (видео)
Неприятный запах и периодические отравления для любознательного американца не проблема.
Неприятный запах и периодические отравления для любознательного американца не проблема.
На просторах интернета есть огромное количество фудблогеров, но Стив Томас из США явно выделяется на их фоне. Дело в том, что у парня есть очень необычное хобби — он собирает армейские сухпайки из разных стран и разных годов. И что самое странное — Стив пробует их на вкус.
Видео «распаковки» и дегустации зачастую просроченных продуктов он публикует на своем
Однажды Томас пробовал тушенку из пайка 1899−1902 годов, который выдавали британским солдатам во время второй
По его признанию, по вкусу старая говядина напоминала вяленое мясо с кусочками хлеба, картона и… хлора. Тем не менее, в этот раз все обошлось.