В Крыму продлили табу на костры и фейерверки
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму до 23 апреля продлен период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму до 23 апреля продлен период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает
«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”,
В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в указанный период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.
Кроме того, запрещено использовать пиротехнические изделия, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, пользоваться техникой с неисправной системой питания двигателя.