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15:33 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму продлили табу на костры и фейерверки

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. В Крыму до 23 апреля продлен период чрезвычайной пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«По данным ФГБУ “Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды”, 21—23 апреля в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность», — констатировали в ведомстве.

В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в указанный период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.

Кроме того, запрещено использовать пиротехнические изделия, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, пользоваться техникой с неисправной системой питания двигателя.

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