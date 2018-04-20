В Крыму продлили табу на костры и фейерверки

В связи с этим жителям и гостям полуострова напоминают, что в указанный период запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнем в лесу и рядом с сухой травой. Также на такой местности нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал.