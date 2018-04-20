В Казани открылась выставка, посвященная людям с болезнью Бехтерева

9 прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками призваны обратить внимание горожан на свое здоровье и боли в спине.

Скульптуры изображают людей в привычных для каждого позе: обернувшись, присев завязать шнурок, подняв голову к небу, на бегу и так далее. Все эти позы недоступны для пациентов с болезнью Бехтерева, которая чаще всего поражает молодых, трудоспособных, активных людей в возрасте от 25 до 35 лет. Первыми проявлениями болезни становятся обыкновенные боли в спине — то, с чем многие живут годами, не обращая на них внимания. Привычка жить с болью становится причиной того, что болезнь часто выявляется на поздней стадии, когда в организме уже произошли необратимые изменения, и в среднем к 46 годам люди становятся инвалидами.

Актуальность выставки доказал недавно проведенный интернет-опрос ВЦИОМ, который показал, что 70% молодых россиян в возрасте от 22 до 45 лет страдают болями в спине живут с ней более трех месяцев. И у большинства из них боль носит воспалительный характер, то есть присутствует утренняя скованность, боль усиливается по ночам, а во время активной физической нагрузки наоборот уменьшается — все эти симптомы характерны для ранней стадии болезни Бехтерева. Горожан призывают следить за своим здоровьем и вовремя обращаться за медицинской помощью.