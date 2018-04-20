В Казани открылась выставка, посвященная людям с болезнью Бехтерева
(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). В казанском парке им. Горького открылась выставка «Болезнь молодых, или Жизнь с болью», посвященная людям с болезнью Бехтерева.
(Город Казань KZN.RU, 20 апреля). В казанском парке им. Горького открылась выставка «Болезнь молодых, или Жизнь с болью», посвященная людям с болезнью Бехтерева.
9 прозрачных скульптур в человеческий рост со светящимися красными позвоночниками призваны обратить внимание горожан на свое здоровье и боли в спине.
Скульптуры изображают людей в привычных для каждого позе: обернувшись, присев завязать шнурок, подняв голову к небу, на бегу и так далее. Все эти позы недоступны для пациентов с болезнью Бехтерева, которая чаще всего поражает молодых, трудоспособных, активных людей в возрасте от 25 до 35 лет. Первыми проявлениями болезни становятся обыкновенные боли в спине — то, с чем многие живут годами, не обращая на них внимания. Привычка жить с болью становится причиной того, что болезнь часто выявляется на поздней стадии, когда в организме уже произошли необратимые изменения, и в среднем к 46 годам люди становятся инвалидами.
Актуальность выставки доказал недавно проведенный
Выставка световых скульптур «Болезнь молодых, или Жизнь с болью» продлится до 2 мая, сообщает