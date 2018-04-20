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14:09 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти на полуострове Копылова подтопило кооператив

Если вода поднимется еще, спасатели и ГАИ запретят машинам ездить в зону подтопления.

Вода начала затапливать полуостров Копылово. Уже подтопило кооператив «Вишенка». Об этом сообщил руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. В связи с подтоплением дачников просят воздержаться от поездок на свои участки.

— Отметка нижнего бьефа составила на 12:00 34,60 метра. Незначительное подтопление кооператива «Вишенка» на полуострове Копылова. Убедительная просьба дачников воздержаться от посещения своих участков, — написал Дербенев на своей странице в соцсети.

Если уровень воды поднимется, на дорогах полуострова выставят экипажи сотрудников ГАИ и спасателей. Они не будут пропускать машины в зону подтопления.

В тольяттинской мэрии тоже предупреждают о паводке. Вода будет подниматься с 20 по 30 апреля.

— По информации «РусГидро» — «Жигулевская ГЭС» в связи с увеличением сбросов на ГЭС с 20 по 30 апреля ожидают подъем уровня Волги на Саратовском водохранилище. Возможно подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков, баз отдыха на полуострове Копылово и Федоровских лугах, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте городской администрации.

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