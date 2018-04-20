Сто шагов назад

Первые рукотворные лестницы появились около семи тысяч лет до нашей эры. С тех пор человечество ушло в своем развитии существенно вперед, но образ лестницы не перестал будоражить наши умы. Не каждый готов рассуждать о его символизме, связанном с ритуалами перехода или онтологическими прорывами, но уж сфотографировать особенно любопытную лестницу и выложить ее фото в соцсети — святое дело. «Дом» выбрал 15 эффектных снимков лестниц со всего мира, сделанных пользователями Instagram.

Какая ассоциация приходит на ум у среднего представителям «поколения икс» при виде лестницы, похожей на эту? Конечно, Led Zeppelin и их Stairway to Heaven. Эта лестница на Гавайях так и называется — «Лестница в небо».

Небольшая лестница знаменитой римской базилики Санта-Мария-Маджоре, спроектированная самим Джованни Лоренцо Бернини, ведет к папским апартаментам.

Лестница короля Арагона высечена в известняковой корсиканской скале. По легенде, все 187 ступеней в камне были сделаны всего за одну ночь, во время неудачной осады Бонифачо в 1420 году. Но вероятнее, что лестницу выбили в скале монахи-францисканцы задолго до этой осады — чтобы добраться до природных источников. Среди ученых встречается мнение, что самые первые ступени относятся еще к неолиту.

Лестница, с которой смотрит великий сюрреалист, ведет к филадельфийскому Музею искусств. Дали появился на ней в 2005 году — когда в музее проходила выставка его работ.

Комплекс, название которого можно приблизительно перевести как «Этапы снов», расположен в японской префектуре Хего. Частью его является эта лестница, ступени которой — это сотня террас, заполненных небольшими ячейками-садами.

Статуя Свободы с 1984 года входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы подняться до вершины пьедестала статуи, придется преодолеть 192 ступени, а если цель — проникнуть внутрь короны, предстоит пройти уже 356 ступеней.

Завораживающие лестницы — одна из знаменитых особенностей Миланского собора. Путь до крыши собора, где расположена смотровая площадка, занимает пять сотен ступеней.

«Солдатская лестница» в бельгийском Льеже называется так потому, что была построена специально, чтобы войска могли быстро перемещаться по ней из казармы до городского центра. Официальное же название дано лестнице-улице в честь Винсента де Бюрена, дворянина, который в 15 веке возглавил выступление (увы, неудачное) горожан против бургундского герцога Карла Смелого, стремящегося покорить Льеж.

Стометровая винтовая лестница установлена у подножия горы Тяйхань в Китае. Сооружение очень популярно у туристов, но ввиду несколько экстремального характера подъема, доступ туда открыт людям в возрасте до 60 лет.

Лестница Моста Моисея в Нидерландах — то самое место, с которого можно увидеть реку, разрезанную на две части. Союзом голландских архитекторов мост удостоен титула «Лучшее сооружение 2011 года».

Книголюбы в восторге от этой лестницы в Венеции. Но и сторонники смартфонов, которых не завлечь печатным текстом, с восторгом фотографируются здесь.