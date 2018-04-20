Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон рассказала, как набирала 23 кг для роли
В России построили тягач «Вощина-1»
Ролик с «сошедшей с ума» молодой мамой взорвал Сеть
«Терпение не безгранично»: РФ выступила с требованием к Киеву
В России открывается необычный бордель (фото)
12 заброшенных мест на ЗемлеКогда смотришь на них, по коже бегут мурашки
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Ольга Орлова может покинуть «Дом 2»
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
В деле вдовы Евстигнеева поставлена точка – СМИ
СМИ: Люди из села Грязь поведали о жизни Пугачевой
Жемчужные серьги и золотой жираф Одри Хепберн уйдут с молотка
Ольга Бузова вышла в свет в платье за 5 млн рублей
Алкоголь оказался опаснее, чем думали
Госдума собирается запретить американские лекарства (список)
В России открывается необычный бордель (фото)
Мошенники нашли новый способ украсть ваши деньги
Фоторепортажи
11Ушедшие в историю
8В Чили вновь проснулся вулкан Невадос-де-Чильян
14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Сто шагов назад

Эти лестницы сводят с ума и выбивают землю из-под ног.

Первые рукотворные лестницы появились около семи тысяч лет до нашей эры. С тех пор человечество ушло в своем развитии существенно вперед, но образ лестницы не перестал будоражить наши умы. Не каждый готов рассуждать о его символизме, связанном с ритуалами перехода или онтологическими прорывами, но уж сфотографировать особенно любопытную лестницу и выложить ее фото в соцсети — святое дело. «Дом» выбрал 15 эффектных снимков лестниц со всего мира, сделанных пользователями Instagram.

Какая ассоциация приходит на ум у среднего представителям «поколения икс» при виде лестницы, похожей на эту? Конечно, Led Zeppelin и их Stairway to Heaven. Эта лестница на Гавайях так и называется — «Лестница в небо».

Небольшая лестница знаменитой римской базилики Санта-Мария-Маджоре, спроектированная самим Джованни Лоренцо Бернини, ведет к папским апартаментам.

Лестница короля Арагона высечена в известняковой корсиканской скале. По легенде, все 187 ступеней в камне были сделаны всего за одну ночь, во время неудачной осады Бонифачо в 1420 году. Но вероятнее, что лестницу выбили в скале монахи-францисканцы задолго до этой осады — чтобы добраться до природных источников. Среди ученых встречается мнение, что самые первые ступени относятся еще к неолиту.

Лестница, с которой смотрит великий сюрреалист, ведет к филадельфийскому Музею искусств. Дали появился на ней в 2005 году — когда в музее проходила выставка его работ.

Комплекс, название которого можно приблизительно перевести как «Этапы снов», расположен в японской префектуре Хего. Частью его является эта лестница, ступени которой — это сотня террас, заполненных небольшими ячейками-садами.

Статуя Свободы с 1984 года входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чтобы подняться до вершины пьедестала статуи, придется преодолеть 192 ступени, а если цель — проникнуть внутрь короны, предстоит пройти уже 356 ступеней.

Завораживающие лестницы — одна из знаменитых особенностей Миланского собора. Путь до крыши собора, где расположена смотровая площадка, занимает пять сотен ступеней.

«Солдатская лестница» в бельгийском Льеже называется так потому, что была построена специально, чтобы войска могли быстро перемещаться по ней из казармы до городского центра. Официальное же название дано лестнице-улице в честь Винсента де Бюрена, дворянина, который в 15 веке возглавил выступление (увы, неудачное) горожан против бургундского герцога Карла Смелого, стремящегося покорить Льеж.

Стометровая винтовая лестница установлена у подножия горы Тяйхань в Китае. Сооружение очень популярно у туристов, но ввиду несколько экстремального характера подъема, доступ туда открыт людям в возрасте до 60 лет.

Лестница Моста Моисея в Нидерландах — то самое место, с которого можно увидеть реку, разрезанную на две части. Союзом голландских архитекторов мост удостоен титула «Лучшее сооружение 2011 года».

Книголюбы в восторге от этой лестницы в Венеции. Но и сторонники смартфонов, которых не завлечь печатным текстом, с восторгом фотографируются здесь.

Многие туристы, изначально не испытывавшие восторга по поводу творения Гауди, меняли свое мнение, побывав внутри собора Саграда Фамилия и рассмотрев его в деталях. Есть и такие, кто восхищается собором как зданием, но совершенно не понимает, чем любоваться внутри. Та же история и с подъемом на башню. Все мнения имеют право на существование, но если подъем отпугивает исключительно сопутствующими физическими усилиями, полезно знать, что подняться наверх можно на лифте, а спуститься — вот по этой винтовой лестнице.

 Найдена таинственная подлодка Гитлера
Германия попросит США освободить ее от санкций против России
Песков: США преднамеренно создают трудности с визами для пилотов
Искусственный интеллект сочинил сказку. Она получилась странной
Володин выступил за введение запрета на исполнение санкций США
Назван способ избежать смерти от инфаркта
Асад вернул Франции орден Почетного легиона
Коста-Рика отменяет визы для россиян
Схватка слоненка со львами попала на видео
Спорт
Арсен Венгер покинет пост главного тренера «Арсенала» Французский специалист Арсен Венгер покинет пост главного тренера английского футбольного клуба «Арсенал» в конце сезона-2017/18
Авто
Тест самого загадочного вездехода СССР Сборку этого вездехода прекратили в 1991 году с развалом Советского Союза. Но часть оборудования машины до сих пор засекречена, потому что «Синие птицы» еще в строю — заменить их нечем. Нам повезло поездить на ЗИЛ-49061, чудом попавшем в частные руки
Кино
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018 Никита Михалков открыл юбилейный Московский международный кинофестиваль, поблагодарил британских коллег, которые приехали в Россию и «не побоялись тут быть отравленными», и посмертно наградил Олега Табакова
Hi-Tech
Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю.
Недвижимость
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
В Москве откроется самая высокая в Европе смотровая площадка
В Италии покупатели дома нашли на диване умершего почти год назад владельца
Причуды реновации: москвичка потеряет квартиру, хотя дом не снесут
Леди
Как выглядели ведущие модели в начале карьеры и как выглядят сейчас Внешность некоторых манекенщиц заметно изменилась, многие, но далеко не все, похорошели.
Дети
Галкин впервые показал 8-месячную дочь  Наследницу актеру родила супруга, 45-летняя певица Инна Разумихина. 
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь