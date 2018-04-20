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14:52 (мск), источник: АиФ Волгоград

ГИБДД советует волгоградцам не ездить на авто в центр города 21 апреля

В день первого тестового матча на стадионе, построенном к ЧМ-2018, будет ограничено движение транспорта.

Госавтоинспекция рекомендует жителям Волгограда отказаться от поездок на личном авто в центральную часть города 21 апреля и пользоваться в этот день общественным транспортом, чтобы не создавать пробок на Первой продольной.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, движение общественного и личного транспорта в день первого тестового матча на арене запрещаться не будет, однако сотрудники ГИБДД введут на некоторых улицах ограничения, связанные с остановкой и парковкой машин.

С утра и до завершения матча водителям запретят останавливаться и оставлять авто на Первой продольной от улицы Бакинской до площади Возрождения, на Нулевой продольной в границах улицы 7-й Гвардейской и подножия Мамаева кургана. Припаркованные на этих участках дорог машины будут забирать эвакуаторы.

Добавим, что 21 апреля для удобства болельщиков будут работать бесплатные парковки у ТЦ «Стройград» и здания «ЕвропыСитиМолл».

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