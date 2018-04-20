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14:50 (мск), источник: Комсомольская правда

За нарушениями ПДД на парковке Курумоча будут следить камеры

Они уже работают.

Источник: Комсомольская правда

На парковке самарского аэропорта Курумоч заработали камеры фиксации нарушения правил дорожного движения. Их установили около въездных шлагбаумов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Камеры будут фиксировать транспортные средства, которые мешают другим машинам выехать с парковки или заехать на нее. Все нарушения будут передавать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Парковка в Курумоче находится рядом с пассажирским терминалом. Она рассчитана на 700 мест, 225 из которых — долгосрочная парковка, все остальные — краткосрочная.

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