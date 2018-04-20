За нарушениями ПДД на парковке Курумоча будут следить камеры
Они уже работают.
Они уже работают.
На парковке самарского аэропорта Курумоч заработали камеры фиксации нарушения правил дорожного движения. Их установили около въездных шлагбаумов, сообщили в
Камеры будут фиксировать транспортные средства, которые мешают другим машинам выехать с парковки или заехать на нее. Все нарушения будут передавать в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Парковка в Курумоче находится рядом с пассажирским терминалом. Она рассчитана на 700 мест, 225 из которых — долгосрочная парковка, все остальные — краткосрочная.