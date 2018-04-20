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14:48 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Сергей Лебедев стал учителем года в Нижегородской области

20 апреля, ГТРК «Нижний Новгород». Лучшим учителем Нижегородской области стал 26-летний преподаватель физкультуры.

Источник: Вести - Нижний Новгород

В столице Приволжья состоялся финал регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2018». В финале выступали 5 педагогов из школ областного центра, Кстова, Балахны, Богородска и Бора.

Победителем стал единственный мужчина-финалист — Сергей Лебедев из школы № 156 Сормовского района Нижнего Новгорода. Педагогический стаж физрука несмотря на молодой возраст, — уже 9 лет. Его профессиональный девиз: «Гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным».

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