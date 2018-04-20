Сергей Лебедев стал учителем года в Нижегородской области
20 апреля, ГТРК «Нижний Новгород». Лучшим учителем Нижегородской области стал 26-летний преподаватель физкультуры.
20 апреля, ГТРК «Нижний Новгород». Лучшим учителем Нижегородской области стал 26-летний преподаватель физкультуры.
В столице Приволжья состоялся финал регионального этапа конкурса «Учитель года России — 2018». В финале выступали 5 педагогов из школ областного центра, Кстова, Балахны, Богородска и Бора.
Победителем стал единственный