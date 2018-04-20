500 поролоновых ладошек для волонтеров закупят к ЧМ-2018
На изготовление атрибутики для волонтеров затратят почти 7 млн рублей.
На изготовление атрибутики для волонтеров затратят почти 7 млн рублей.
Объявлен конкурс на изготовление атрибутики для нижегородских волонтеров с символикой ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».
Среди атрибутики для городских волонтеров будет термокружка, универсальное зарядное устройство, блокнот с изображением волчонка Забиваки, ручку, металлический значок и силиконовый браслет. Также для 500 волонтеров изготовят синие поролоновые ладошки с поднятым вверх указательным пальцем.
Кроме того, волонтерам ЧМ-2018 подарят памятную медаль с официальным логотипом волонтеров
Стартовая цена договора с подрядчиком составляет 6 993 125 рублей. Конкурс по выбору производителя атрибутики для волонтеров продлится до 17 апреля.