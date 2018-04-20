500 поролоновых ладошек для волонтеров закупят к ЧМ-2018

Объявлен конкурс на изготовление атрибутики для нижегородских волонтеров с символикой ЧМ-2018. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение «Управление по туризму города Нижнего Новгорода».



Среди атрибутики для городских волонтеров будет термокружка, универсальное зарядное устройство, блокнот с изображением волчонка Забиваки, ручку, металлический значок и силиконовый браслет. Также для 500 волонтеров изготовят синие поролоновые ладошки с поднятым вверх указательным пальцем.



Кроме того, волонтерам ЧМ-2018 подарят памятную медаль с официальным логотипом волонтеров города-организатора Нижнего Новгорода.



Стартовая цена договора с подрядчиком составляет 6 993 125 рублей. Конкурс по выбору производителя атрибутики для волонтеров продлится до 17 апреля.