Куда жаловаться на некорректные штрафы, рассказал Мусин

Источник: Tengrinews

В кулуарах заседания в Генпрокуратуре по вопросу применения и использования интернет-портала «Карта уголовных правонарушений» Багдат Мусин ответил на вопрос: что делать, если автовладельцу пришел штраф за нарушение, которое водитель мог не совершать.

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«У нас есть страница в Facebook — Штрафы KZ, на нее можно заходить. Все, что касается штрафов, на данной платформе можно найти. Здесь очень много обсуждений происходит. Люди пишут о своих недовольствах, мы их устраняем», — сообщил Багдат Мусин.

В социальных сетях появились жалобы автовладельцев на то, что в онлайн-системах по оплате штрафов, происходит путаница.

«Мне выписали штраф за ремень, но через какое то время мне пришел штраф 48.000 тысяч тенге за «ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И СПЕЦ. АВТО Т/С», — говорится в жалобе на странице autolife_kz в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Оштрафовали за сотовый телефон и за не пристегнутого пассажира на переднем сидении. Зашла на Egov и ужаснулась когда увидела штраф 48 тысяч. За перевозку опасного груза. Поеду разбираться», — поделилась другая пользователь соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Багдат Мусин ответил, что в каждом таком факте нужно детально разбираться.