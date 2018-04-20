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14:17 (мск), источник: Tengrinews

Куда жаловаться на некорректные штрафы, рассказал Мусин

Глава Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин пояснил, куда обращаться, если автовладельцу выписали некорректный штраф, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В кулуарах заседания в Генпрокуратуре по вопросу применения и использования интернет-портала «Карта уголовных правонарушений» Багдат Мусин ответил на вопрос: что делать, если автовладельцу пришел штраф за нарушение, которое водитель мог не совершать.

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«У нас есть страница в Facebook — Штрафы KZ, на нее можно заходить. Все, что касается штрафов, на данной платформе можно найти. Здесь очень много обсуждений происходит. Люди пишут о своих недовольствах, мы их устраняем», — сообщил Багдат Мусин.

В социальных сетях появились жалобы автовладельцев на то, что в онлайн-системах по оплате штрафов, происходит путаница.

«Мне выписали штраф за ремень, но через какое то время мне пришел штраф 48.000 тысяч тенге за «ПЕРЕВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И СПЕЦ. АВТО Т/С», — говорится в жалобе на странице autolife_kz в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Оштрафовали за сотовый телефон и за не пристегнутого пассажира на переднем сидении. Зашла на Egov и ужаснулась когда увидела штраф 48 тысяч. За перевозку опасного груза. Поеду разбираться», — поделилась другая пользователь соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены).

Багдат Мусин ответил, что в каждом таком факте нужно детально разбираться.

«Мне обязательно нужны такие факты, потому что мы должны проверить: это информационная система она ошибаться не может. Скорее всего тот, кто накладывал штраф он произвел определенные ошибки. Но нам надо разбираться в конкретном факте. Нам нужен человек, которому пришел такой штраф и мы будем разбираться в проблеме», — заверил Багдат Мусин.

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