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16:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Хозяева квартиры пожаловалась на свинство известной бьюти-блогерши

Хозяева дома, в котором жила популярная бьюти-блогер Кайла Дженкинс, показали, в каком состоянии девушка, съехав, оставила жилье, пишет The Daily Mail.

Арендодатели Пол и Паула Хопвуд рассказали изданию, что девушка оставила после себя антисанитарию. Половики и занавески оказались пропитаны собачьей мочой, по дому валялись экскременты питомца Дженкинс, матрас и одеяла были измазаны косметикой. По рассказу Холвудов, мусор девушка не выкидывала: на заднем дворе скопилась куча переполненных пакетов.

«Просто ходить и видеть, что дом полностью разрушен, очень ранит», — говорит Паула.

По оценке семьи, уборка жилища обойдется им в тысячу фунтов стерлингов. Холвуды хотели потребовать эти деньги с бывшей квартиросъемщицы, однако ее представитель извинилась и объяснила, что Дженкинс испытывает проблемы с деньгами и находится в глубокой затяжной депрессии.

Бьюти-блогер снимала квартиру вместе с подругой, но была вынуждена съехать после того, как они задолжала хозяевам дома почти 10 тысяч фунтов стерлингов за аренду. Холвуды возмущены тем, что Дженкинс зарабатывает деньги, используя их дом в качестве декорации, однако не оплачивает аренду и держит дом в ужасном состоянии.

Дженкинс — автор канала Okaylaa, на который подписаны больше 600 тысяч пользователей.

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