В Ленинградской области открыли первый детский хоспис

«Наш хоспис на сегодняшний день — одно из самых современных медицинских учреждений на Северо-Западе. Помимо того, что здесь установлено передовое медицинское оборудование, тут создана комфортная безбарьерная среда. Более того, лучшие дизайнеры и художники вложили частичку своего тепла и доброты в эти стены», — сказал в ходе церемонии открытия детского хосписа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.