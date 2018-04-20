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14:33 (мск), источник: Sputnik.by

Специалисты объяснили причину неприятного запаха в Минске

Наиболее вероятной причиной называется то, что с началом посевных работа поля начали обрабатывать органическими удобрениями.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 апр — Sputnik. Источником неприятного запаха, который появляется в разных локациях столицы с приходом весны, являются удобрения, сообщили Sputnik в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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Минчане жалуются на стойкий неприятный запах в разных районах города ежегодно: особенно отчетливо он проявляется в теплую погоду с приходом весны. Одни грешат на канализационные колодцы, другие — на работу близлежащих к городу сельхозпредприятий.

Представители Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды предположили, что источник неприятного запаха в Минске — используемые за его пределами удобрения.

«Вероятнее всего, причина в том, что идет обработка полей органикой, связанная с началом посевных работ. Неприятный запах, скорее всего, идет из Минского района», — сообщили в отделе контроля за охраной атмосферного воздуха, водных ресурсов и недр.

Минчане бурно обсуждают проблему появления неприятного запаха в Шабанах и Малиновке, почувствовали его и в центре города. Некоторые убеждены, что органические удобрения не могут настолько сильно пахнуть, а потому необходимо проверить столичную канализационную систему.

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