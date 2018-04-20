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18:24 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

МЧС намерено наградить пожарного в Арзамасском районе Нижегородской области за спасение провалившихся под лёд девочек

ГУ МЧС РФ по Нижегородской области намерено наградить пожарного из Арзамасского района за спасение провалившихся под лёд девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, 12 апреля пожарный села Ковакса Азамат Насыров ехал на своей машине в районный центр. «Он проезжал по одной из улиц села, когда его машину остановила местная жительница. Женщина была в крайне взволнованном состоянии и с трудом смогла объяснить, что на водоеме под лед провалилась пятилетняя девочка. Не медля ни секунды, Азамат выбежал из машины и бросился к водоему на помощь ребенку», — говорится в сообщении.

Когда он оказался рядом с озером, девочка находилась в воде на расстоянии порядка 2,5 метров от берега и цеплялась за лед. Насыров прямо в одежде нырнул в воду и вытащил ребенка на берег. Подоспевшие жители соседних домов на руках отнесли ребёнка в теплое помещение и вызвали медиков.

В это время от очевидцев Насыров узнал о том, что девочка ходила по льду озера не одна — с ней была ее подруга, тоже дошкольница. Насыров нырнул еще раз, обследовал дно и сумел вытащить ребенка. Девочка успела получить сильное переохлаждение и не подавала признаков жизни. «Она была синего цвета, пульс отсутствовал. Я поспешил оказать ей первую помощь, проведя искусственную вентиляцию легких. Через некоторое время девочка начала дышать и пришла в себя. Мы отнесли ее в теплое помещение и согрели. К этому времени подоспели медики», — рассказывает пожарный.

Врачи оказали детям необходимую помощь. Вторую девочку госпитализировали. Со слов врачей, сейчас ей уже стало лучше.

В настоящее время в ГУ МЧС России по Нижегородской области решается вопрос о награждении пожарного Насырова медалью «За спасение погибавших на водах».

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