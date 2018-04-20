МЧС намерено наградить пожарного в Арзамасском районе Нижегородской области за спасение провалившихся под лёд девочек

Согласно информации, 12 апреля пожарный села Ковакса Азамат Насыров ехал на своей машине в районный центр. «Он проезжал по одной из улиц села, когда его машину остановила местная жительница. Женщина была в крайне взволнованном состоянии и с трудом смогла объяснить, что на водоеме под лед провалилась пятилетняя девочка. Не медля ни секунды, Азамат выбежал из машины и бросился к водоему на помощь ребенку», — говорится в сообщении.

Когда он оказался рядом с озером, девочка находилась в воде на расстоянии порядка 2,5 метров от берега и цеплялась за лед. Насыров прямо в одежде нырнул в воду и вытащил ребенка на берег. Подоспевшие жители соседних домов на руках отнесли ребёнка в теплое помещение и вызвали медиков.

В это время от очевидцев Насыров узнал о том, что девочка ходила по льду озера не одна — с ней была ее подруга, тоже дошкольница. Насыров нырнул еще раз, обследовал дно и сумел вытащить ребенка. Девочка успела получить сильное переохлаждение и не подавала признаков жизни. «Она была синего цвета, пульс отсутствовал. Я поспешил оказать ей первую помощь, проведя искусственную вентиляцию легких. Через некоторое время девочка начала дышать и пришла в себя. Мы отнесли ее в теплое помещение и согрели. К этому времени подоспели медики», — рассказывает пожарный.

Врачи оказали детям необходимую помощь. Вторую девочку госпитализировали. Со слов врачей, сейчас ей уже стало лучше.