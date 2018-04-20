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16:37 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение на 447 км трассы М-7 в Нижегородской области будет временно прекращено 21 апреля

По информации ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, необходимость таких мер объясняется ремонтными работами на мосту через Кудьму.

Движение на участке автодороги в Кстовском районе будет прекращено с 05:00 до 05:20 и с 06:00 до 06:20.

Кстати, ремонт на мосту стартовал в марте 2018 года, до конца мая на участке действует реверсивное движение со светофорным регулированием. Согласно госконтракту срок завершения работ — 20 декабря 2018 года, однако велика вероятность, что закончить их удастся раньше.

Ранее сообщалось, что движение транспорта будет ограничено в центре Нижнего Новгорода в связи с подготовкой военного парада.

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