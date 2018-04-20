Движение на 447 км трассы М-7 в Нижегородской области будет временно прекращено 21 апреля

Движение на участке автодороги в Кстовском районе будет прекращено с 05:00 до 05:20 и с 06:00 до 06:20.

Кстати, ремонт на мосту стартовал в марте 2018 года, до конца мая на участке действует реверсивное движение со светофорным регулированием. Согласно госконтракту срок завершения работ — 20 декабря 2018 года, однако велика вероятность, что закончить их удастся раньше.