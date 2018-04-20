День Победы в Екатеринбурге завершится фейерверком (ПРОГРАММА)

Источник: УралИнформБюро

Власти Екатеринбурга определились с программой празднования Дня Победы. Торжественные мероприятия пройдут во всех районах уральской столицы. Официальная часть традиционно начнется в 8.30 утра у Широкореченского мемориала, передает «Уралинформбюро».

В 10.00 на площади 1905 года состоится самое масштабное событие торжества — парад войск Екатеринбургского гарнизона. Следом за ним прошагает «Бессмертный полк». Салют запустят в 22.30.

«Традиционно, для того, чтобы горожане смогли разъехаться после праздничных мероприятий работа общественного транспорта будет продлена до 01.00. Более подробный график и точки накопления автобусов, троллейбусов и трамваев будут опубликованы позже», — сообщили в пресс-службе администрации города.