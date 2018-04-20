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15:14 (мск), источник: СуперОмск

Спасенный лебедь больше никогда не сможет покинуть Омск

Специалисты природного парка «Птичья гавань» вынесли вердикт по поводу состояния здоровья краснокнижного лебедя-шипуна, который зимовал в парке.

Птица попала в парк осенью прошлого года, 17 ноября его привезли в реабилитационный центр «Птичьей гавани» из Называевского района, где он был найден раненным и едва живым. Птице требовалось длительное лечение, с тех пор лебедя держали в вольере, пока он не полностью. Увы, этому не суждено сбыться.

«К сожалению, летать этот лебедь уже не сможет, но с наступлением теплого периода сотрудники природного парка попытаются создать условия для возвращения лебедя в естественную среду на весенне-летний период», — сообщила начальник научно-методического отдела природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко.

Вчера лебедя впервые с осени выпустили в воду. Под присмотром специалистов птица плавала около получаса, после чего ему пришлось вернуться обратно в вольер. Скорее всего, лебедь останется в «Птичьей гавани» навсегда, он больше не сможет самостоятельно покинуть Омск и отправиться на юг. Сейчас здоровью птицы уже ничего не угрожает, на свободе он ведет себя естественно, отметили специалисты.

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