Спасенный лебедь больше никогда не сможет покинуть Омск
Специалисты природного парка «Птичья гавань» вынесли вердикт по поводу состояния здоровья краснокнижного
Специалисты природного парка «Птичья гавань» вынесли вердикт по поводу состояния здоровья краснокнижного
Птица попала в парк осенью прошлого года, 17 ноября его привезли в реабилитационный центр «Птичьей гавани» из Называевского района, где он был найден раненным и едва живым. Птице требовалось длительное лечение, с тех пор лебедя держали в вольере, пока он не полностью. Увы, этому не суждено сбыться.
«К сожалению, летать этот лебедь уже не сможет, но с наступлением теплого периода сотрудники природного парка попытаются создать условия для возвращения лебедя в естественную среду на
Вчера лебедя впервые с осени выпустили в воду. Под присмотром специалистов птица плавала около получаса, после чего ему пришлось вернуться обратно в вольер. Скорее всего, лебедь останется в «Птичьей гавани» навсегда, он больше не сможет самостоятельно покинуть Омск и отправиться на юг. Сейчас здоровью птицы уже ничего не угрожает, на свободе он ведет себя естественно, отметили специалисты.