Спасенный лебедь больше никогда не сможет покинуть Омск

Птица попала в парк осенью прошлого года, 17 ноября его привезли в реабилитационный центр «Птичьей гавани» из Называевского района, где он был найден раненным и едва живым. Птице требовалось длительное лечение, с тех пор лебедя держали в вольере, пока он не полностью. Увы, этому не суждено сбыться.

«К сожалению, летать этот лебедь уже не сможет, но с наступлением теплого периода сотрудники природного парка попытаются создать условия для возвращения лебедя в естественную среду на весенне-летний период», — сообщила начальник научно-методического отдела природного парка «Птичья гавань» Ирина Швидко.