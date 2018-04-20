Из-за ДТП на ночь закроют один из съездов КАД

Из-за ДТП на ночь закроют один из съездов КАД

Необходимость ремонта после дорожной аварии станет причиной закрытия съезда с внутреннего кольца КАД в сторону Рыбацкого. Работы начнутся воскресной ночью, 22 апреля, и продлятся до утра понедельника.