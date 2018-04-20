Из-за ДТП на ночь закроют один из съездов КАД
Необходимость ремонта после дорожной аварии станет причиной закрытия съезда с внутреннего кольца КАД в сторону Рыбацкого. Работы начнутся воскресной ночью, 22 апреля, и продлятся до утра понедельника.
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Необходимость ремонта после дорожной аварии станет причиной закрытия съезда с внутреннего кольца КАД в сторону Рыбацкого. Работы начнутся воскресной ночью, 22 апреля, и продлятся до утра понедельника.
В это время автомобилистам придется пользоваться объездным путем.