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15:54 (мск), источник: Фонтанка

Из-за ДТП на ночь закроют один из съездов КАД

Необходимость ремонта после дорожной аварии станет причиной закрытия съезда с внутреннего кольца КАД в сторону Рыбацкого. Работы начнутся воскресной ночью, 22 апреля, и продлятся до утра понедельника.

В это время автомобилистам придется пользоваться объездным путем.

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